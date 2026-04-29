MIPYME en Villa Clara instala estación de carga solar para residentes del barrio

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Alemanes Express, una MIPYME ubicada en el reparto José Martí de Santa Clara, logró la autosuficiencia energética total mediante la instalación de sistemas de paneles solares y abrió una estación de carga eléctrica para los vecinos del barrio, desconectándose por completo del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La iniciativa representa un alivio directo para los habitantes del reparto en medio de la severa crisis energética que atraviesa Cuba, donde el SEN registró el pasado lunes un déficit de 931 MW frente a una demanda de 2,560 MW, según datos de Unión Eléctrica sobre el sistema eléctrico nacional.

José Ángel González Alemán, líder de Alemanes Express, comenzó como Trabajador por Cuenta Propia y transformó su proyecto en una MIPYME que hoy emplea a una veintena de trabajadores del propio reparto.

«Alemanes Express es ahora mismo una fuente de empleo seguro, con un salario digno, condiciones adecuadas y facilidades de transporte», explicó González.

La empresa comercializa equipos electrodomésticos presume comrcializar sin intermediarios, lo que reduce el costo final para los consumidores, y amplió su alcance con la instalación de paneles solares que le otorgaron independencia energética total.

Pero las iniciativas comunitarias de la MIPYME van más allá de la energía.

La empresa eliminó vertederos irregulares en el entorno de sus instalaciones y construyó en ese terreno un organopónico donde cultiva plátanos, calabazas, zanahorias, tomates y remolachas, pequeños proyectos que son un galletazo al régimen cubano y su amplia estela de entidades estatales que no logran implementar ideas como estas.

«Nos dimos a la tarea de transformar el entorno de la entidad, eliminar los vertederos irregulares y en ese terreno levantamos un organopónico donde ya cultivamos plátanos, calabazas, zanahorias, tomates y remolachas, destinados a la escuela primaria, el hogar materno y el SAF (Sistema de Atención a las Familias) de los abuelos», detalló González Alemán.

A ello se suma la participación de la empresa en la recogida de basura del reparto y su contribución, junto a otros proyectos y organismos, en la restauración y reparación de varias salas de instituciones de salud de la provincia, lo que evidencia, una vez más, que los modelos privados de negocio —vilipendiados históricamente por el gobierno— terminan asumiendo funciones que el Estado no logra garantizar.

Alemanes Express se encuentra actualmente en proceso de incubación en el Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, lo que le permite consolidar alianzas estratégicas para fortalecer su modelo.

Esta MIPYME se suma a un ecosistema privado de energías renovables que gana protagonismo en Cuba, donde en Villa Clara ya operan 208 actores privados con instalaciones solares que generan 5.5 MW.

El pasado 4 de abril se inauguró en el consejo popular Virginia de Santa Clara la primera «solinera» de la provincia, operada por la MIPYME Eléctrica Total, con capacidad para atender simultáneamente seis vehículos y 52 equipos de cocción, completamente desconectada del SEN, en una tendencia donde las MIPYMEs ganan protagonismo como proveedoras de tecnología y servicios energéticos.

En ese mismo contexto, otras iniciativas locales exploran soluciones alternativas ante los apagones y la falta de transporte en Cuba, mientras proyectos como el de Alemanes Express demuestran que el impacto de una MIPYME puede extenderse mucho más allá de su actividad comercial principal.

«Alemanes Express apuesta por el esfuerzo colectivo desde la unidad, para sortear el tan complejo escenario que vivimos hoy», concluye la crónica de Soy Villa Clara, perfil del régimen que recoge la historia de esta empresa villaclareña.