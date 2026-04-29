"Menos ruido, más impacto": director de ONG anuncia inversión de 100 mil dólares en estructuras civiles en Cuba

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Mark Kuster, ciudadano suizo y director de la ONG Camaquito, anunció en Facebook que invertirá 100,000 dólares en estructuras civiles en Cuba durante los próximos cinco años, en un mensaje deliberadamente contracultural publicado días antes del 1 de mayo.

«No voy a firmar. Y tampoco voy a marchar el 1 de mayo. No por indiferencia, sino por convicción. Creo en las acciones que construyen de verdad. Por eso, en los próximos cinco años, invertiré 100,000 USD en estructuras civiles en Cuba. Menos ruido. Más impacto», escribió Kuster en su publicación, acompañada de una imagen gráfica donde se lee "Mi energía es para Cuba".

El anuncio llega en un momento de máxima tensión simbólica: el régimen cubano convocó para este viernes una marcha bajo la consigna «La Patria se defiende», con acto central en la Tribuna Antimperialista José Martí —no en la Plaza de la Revolución, por la crisis energética—, en tono abiertamente antiestadounidense.

Kuster, que reside en Cuba desde 2003 supervisando personalmente cada proyecto, elige explícitamente no participar en esa dinámica y apuesta por la inversión concreta en infraestructura civil como forma de cambio real.

En otras palabras, deja muy claro que comulga con la idea de "hacer más", y no con la de la "propaganda política".

El nuevo compromiso amplía el alcance de una trayectoria de acción directa que el suizo sostiene desde hace más de dos décadas.

En noviembre de 2025, tras el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba —que dejó más de 137,000 casas afectadas y 22,000 derrumbes totales—, Kuster prometió 50,000 dólares de fondos propios y de amigos cercanos para reparar viviendas, explícitamente sin intermediarios ni burocracia.

Este mes confirmó que los trabajos ya habían comenzado, con reparaciones de techos en marcha en barrios urbanos de Santiago. «Me alegra mucho poder decir que ya hemos comenzado: actualmente se está reparando el techo de la primera vivienda. Más proyectos seguirán», escribió entonces.

La demora inicial en arrancar las obras tuvo explicación directa: «Las demoras también se deben a la situación actual en Cuba, como los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de combustible, que hacen que todo el proceso sea más complejo», reconoció Kuster.

Camaquito es una ONG independiente, sin fines políticos ni religiosos, fundada por Kuster el 21 de junio de 2001 en Suiza. El nombre fusiona «Camagüey» —la provincia que lo enamoró en su primer viaje a Cuba en 1998, cuando tenía 25 años— y «chamaquito», término cariñoso para los niños en la isla.

En 25 años, la organización ha recaudado más de cuatro millones de euros con voluntarios en Europa e invertido en educación, salud, cultura, inclusión social y deporte comunitario en Camagüey y Santiago de Cuba.

Entre sus proyectos figuran la reparación de quirófanos, el trabajo con la Escuela de Ciegos y Débiles Visuales, el proyecto Suzuqui de enseñanza de violín a niños desde los tres años y el programa ZUTURO, que ha beneficiado a más de 600 emprendedores en Santiago de Cuba.

El dramaturgo cubano Freddys Núñez Estenoz ha respaldado públicamente su labor: «Puede usted decir que esto es oxígeno para el régimen, puede usted pensar que es otro colonizador, tratando de sacar provecho... Yo he presenciado el impacto real de su labor a favor de la gente y la comunidad».

El anuncio se produce además en un contexto de crisis demográfica sin precedentes: desde 2021, más de un millón de personas han abandonado Cuba, reduciendo la población de 11,3 millones a entre 8,6 y 8,8 millones, lo que convierte la apuesta de Kuster por invertir en el tejido civil cubano en un contrapeso directo al deterioro institucional y a la emigración masiva.