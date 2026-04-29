Denuncian violencia y favoritismos en escuela «modelo» en La Habana

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Una madre denunció que su hija de 11 años sufrió maltrato verbal y psicológico sistemático durante tres cursos escolares en la escuela primaria Vo Thi Thang, en el municipio habanero de Playa, un centro que el oficialismo cubano exhibe como vitrina del sistema educativo nacional, según un reportaje publicado por elTOQUE.

El punto de quiebre ocurrió el 31 de marzo durante un examen de Lengua Española.

Según el testimonio de Drialis Yasmín Agüero Quesada, socióloga y máster en Desarrollo Comunitario, la maestra irrumpió en el aula para favorecer a ciertos alumnos y se molestó porque la composición de la niña no reproducía un texto sobre el Che Guevara que supuestamente había dictado previamente en clase.

«Se abalanzó sobre la niña en un tono descompuesto, le dijo que su composición estaba mal, muy corta, y no decía lo que ella había dicho sobre el Che. Le retiró de manera abrupta la hoja del examen para obligarla a repetir la prueba», relató la madre.

La menor, hija de madre cubana y padre angolano, rompió a llorar en medio del aula. Cuando otra docente preguntó qué ocurría, la maestra respondió: «déjala llorar, ella llora de impotencia».

Posteriormente, según la denuncia, la docente se acercó a la niña en el área de juegos y la golpeó con el brazo de forma provocadora ante testigos.

El caso no comenzó ese día. La madre de la víctima afirma haber advertido a la dirección del centro en cursos anteriores sobre el trato de la maestra, sin que se tomaran medidas efectivas. La docente permaneció frente al mismo grupo durante cuarto, quinto y sexto grado.

Un informe psicológico elaborado el 3 de abril por una especialista del Policlínico Docente de Playa —quien atiende a la menor desde cuarto grado— confirmó que la niña presenta estrés postraumático complejo en fase de descompensación aguda.

El documento señala que desde cuarto grado la menor desarrolló síntomas como llanto antes de ir a la escuela, dolor abdominal, crisis de angustia y negativa a entrar al aula.

«La permanencia de la niña con la misma docente que la ha humillado durante tres cursos constituye un factor de mantenimiento que ninguna psicoterapia puede neutralizar por completo», advirtió la psicóloga en sus conclusiones.

Tras escalar la denuncia a Educación Municipal, Educación Provincial y la Embajada de Angola, el 24 de abril la dirección de la escuela notificó a Drialis Yasmín que la docente quedaba separada definitivamente del grupo y tenía prohibido acercarse a la niña.

La resolución llegó después de años de reclamaciones, un informe psicológico que documentó daños severos y la intervención diplomática de una embajada extranjera.

El caso expone además cómo el adoctrinamiento político en las aulas cubanas puede derivar en mecanismos de presión y castigo.

La Vo Thi Thang, fundada en 1968 por Fidel Castro como símbolo de la solidaridad Cuba-Vietnam, atiende a 604 alumnos y ha sido visitada por altos funcionarios.

En octubre de 2025, Díaz-Canel acudió al centro y entregó una maqueta del Museo de Historia Militar de Vietnam. En septiembre de 2024, Lis Cuesta y la primera dama vietnamita entregaron un donativo de materiales educativos allí.

Este caso se enmarca en un deterioro más amplio del entorno escolar cubano. En noviembre de 2025, un profesor fue asesinado en una escuela de Guantánamo, y ese mismo mes se reportó una pelea entre una alumna y una profesora en Artemisa.