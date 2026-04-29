Hackers chinos entran en la embajada cubana en EE.UU. y acceden a correos sensibles

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Piratas informáticos vinculados a China lograron penetrar los sistemas de la embajada de Cuba en Washington D.C. y acceder a los correos electrónicos de 68 funcionarios diplomáticos, entre ellos el embajador y el jefe adjunto de la misión, según reveló este miércoles la firma de ciberseguridad Gambit Security en un informe difundido por Bloomberg.

El ataque, que comenzó en enero de 2026, ocurrió en medio de uno de los momentos más delicados para el régimen cubano, marcado por la decisión de la administración Trump de bloquear los envíos de petróleo hacia la isla. Esa medida agravó la crisis energética y provocó apagones masivos que afectaron a buena parte del país, con cortes de electricidad de hasta 25 o 30 horas diarias en extensas zonas del territorio.

De acuerdo con los investigadores, los hackers aprovecharon fallas de seguridad antiguas en los servidores de correo Microsoft Exchange utilizados por la embajada. Esas vulnerabilidades, con al menos cinco años sin corregirse, les permitieron acceder sin grandes obstáculos a bandejas de entrada completas de funcionarios políticos y de inteligencia cubanos.

“Este hackeo muestra cómo los acontecimientos globales impulsan la actividad cibernética”, explicó Curtis Simpson, director de estrategia de Gambit Security, al subrayar la conexión entre la coyuntura internacional y este tipo de operaciones.

El alcance del espionaje resulta especialmente sensible si se tiene en cuenta que, desde febrero de 2026, La Habana y Washington mantienen conversaciones diplomáticas de alto nivel. En ese contexto, el gobierno cubano liberó a más de 2,000 presos políticos, como parte de un proceso de negociación que podría haber quedado parcialmente expuesto tras la filtración de comunicaciones.

Para los analistas, el acceso a estos correos ofrece a Beijing una ventaja estratégica clave, al permitirle conocer de primera mano el estado real de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, dos países cuya dinámica bilateral sigue siendo de alto interés geopolítico.

El mismo grupo de hackers también dirigió ataques contra el gobierno venezolano y su Ministerio de Asuntos Exteriores durante el mismo periodo, lo que apunta a una operación más amplia en la región. Además, explotaron otra vulnerabilidad en la herramienta de desarrollo React, con la que comprometieron unos 5,000 servidores en todo el mundo en menos de una semana, incluyendo sistemas del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas y de la firma de inversión Santé Ventures.

El episodio añade una capa de complejidad a la relación entre Cuba y China. Durante años, informes de inteligencia han señalado la presencia de instalaciones chinas en la isla destinadas a labores de espionaje sobre Estados Unidos, en lugares como Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao. Sin embargo, este nuevo ataque sugiere que Beijing también vigila de cerca a sus propios aliados.

Ni la embajada cubana en Washington ni la representación china respondieron a solicitudes de comentarios de Bloomberg sobre el incidente.

Simpson advirtió que este tipo de amenazas podría intensificarse en el corto plazo, especialmente con el uso creciente de inteligencia artificial por parte de los atacantes. “Hablamos mucho de nuevas vulnerabilidades, pero seguimos sin resolver las fallas de larga data que hacen posibles estos ataques”, señaló.