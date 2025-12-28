Volvió a Cuba y no se arrepiente: "En EE.UU. ahora no hay futuro ni libertad"

El joven cubano Yoe Villares Fernández generó una intensa polémica en redes sociales tras publicar en Facebook que decidió regresar a Cuba y que “no se va a arrepentir”, pese a reconocer que en la isla “hay hambre” y “necesidades”.
Según dijo, prioriza reencontrarse con su familia por encima de “cuatro pesos” que pueda ganar en Estados Unidos.
En su mensaje, Villares afirmó que él y otros migrantes fueron a EE.UU. “a trabajar”, que “no son criminales”, pero que —a su juicio— los están tratando “como si fueran criminales”, y describió un ambiente en el que “te están cazando” y uno se convierte en “una presa”.
"Si hubiera libertad, no hubiese pasado nada de esto que está pasando, hace ya un tiempo atrás, que te están cazando como si fueras una presa, es duro, bien duro, por eso yo tomé la mejor decisión de mi vida", afirmó.
El post se volvió especialmente controversial por una frase que repitió varias veces: “Aquí no hay libertad”, y por su conclusión de que en Estados Unidos “ahora mismo no hay futuro”, mientras definió a Cuba como “el único país en el que se pueda vivir en este mundo”.
“Me voy para Cuba”: familia, miedo y un llamado a otros migrantes
El cubano sostuvo que su regreso no es para complacer a nadie, sino por su “felicidad”, que ubicó en volver a abrazar a su madre, su abuela y sus seres queridos.
“No tengan miedo, el que quiera virar para su país, que se vire”, escribió, animando a quienes —según él— estén pasando por lo mismo a “tomar una decisión” y no “perder más tiempo”.
También afirmó que lo criticarán “millones y millones”, pero que muchas personas se “van a identificar”.
En los comentarios a su publicación, algunos usuarios dijeron respetar su decisión personal, pero cuestionaron su afirmación de que en EE.UU. “no hay libertad”.
Uno de ellos le respondió que “nadie nos invitó” y aun así “nos dejaron entrar”, y relató que, pese a no tener residencia tras “tres años y medio”, un encuentro reciente con la policía “no pasó nada”.
Ese mismo usuario le sugirió “no critiques este país” y dirigir sus críticas al gobierno al que, según él, corresponde responsabilizar por la situación que empuja a migrar.
Otros comentarios mostraron respaldo más emocional: una usuaria le dijo que “es tu decisión” y que no se vive para la aprobación ajena; otra persona afirmó que “nadie tiene la más mínima idea de lo que se está viviendo en este país” y que quien no esté “preparado psicológicamente” “pierde el juego”; y también hubo reacciones en tono de burla.
Villares dejó ver en otro video el emotivo encuentro con su madre tras su regreso a la Isla. Se fundieron ambos en un abrazo y sentenció: "Esta es mi felicidad".
