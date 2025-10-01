Imponen nuevas tarifas para solicitudes y casos pendientes de asilo político en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos ha implementado un nuevo esquema de cobros que afecta directamente a quienes solicitan asilo político o mantienen casos pendientes en cualquier instancia del sistema migratorio.

Las nuevas medidas incluyen dos tarifas distintas y obligatorias, cuyo incumplimiento podría derivar en el rechazo de los casos, según advirtieron abogados especializados.

La medida ha generado preocupación e incertidumbre entre miles de inmigrantes, especialmente aquellos que han esperado durante años una resolución a sus casos de protección.

Expertos advierten sobre la importancia de mantenerse informados y no actuar precipitadamente, en medio de lo que describen como un escenario caótico.

Dos tarifas obligatorias: solicitud inicial y cargo anual por caso pendiente

El nuevo esquema contempla dos pagos diferentes y acumulativos.

El primero es una tarifa fija de $100 por la presentación inicial de una solicitud de asilo político, sin importar si el trámite se hace en línea o por correo. Este pago cubre el formulario completo, independientemente del número de dependientes incluidos en la solicitud.

El segundo cobro, más polémico, es una tarifa anual de $100 por cada año que el caso permanezca sin decisión final, ya sea ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés).

Esta segunda tarifa afectará particularmente a quienes llevan años -e incluso más de una década- esperando una respuesta oficial.

Para muchos, representa no solo un nuevo costo económico, sino una carga adicional en medio de procesos ya de por sí complejos y prolongados.

“Es un cambio bastante importante, porque hablamos de personas que llevan hasta una década esperando por su entrevista de asilo”, advirtió el abogado De la Vega, en declaraciones a Telemundo 51.

El abogado recomendó a los solicitantes mantenerse atentos a notificaciones oficiales, y en caso de duda, contactar cuanto antes a un especialista en inmigración para evitar errores o incumplimientos que puedan poner en riesgo sus casos.

Incertidumbre sobre cómo y cuándo pagar

En el caso de las solicitudes en corte, ya está habilitada una plataforma digital en la que los solicitantes pueden ingresar su número de extranjero, realizar el pago y descargar el recibo, el cual deberá presentarse ante el juez correspondiente.

Sin embargo, para los casos pendientes -en cualquiera de las instancias- aún no existe una guía oficial clara sobre cómo completar el pago de la tarifa anual.

Se espera que el gobierno notifique directamente a los solicitantes durante los próximos meses, indicando el procedimiento adecuado.

Esta falta de claridad inicial ha generado ansiedad entre quienes se encuentran en procesos activos y desconocen cómo cumplir con la nueva obligación.

Riesgo de rechazo por impago

Una de las advertencias más importantes es que quienes no cumplan con los pagos establecidos podrían ver sus casos rechazados, según indicaron fuentes legales consultadas.

Esto convierte la tarifa no solo en una obligación económica, sino en un requisito procesal determinante para la continuidad del caso de asilo.

Por ello, abogados como De la Vega enfatizan que este nuevo sistema representa un giro relevante en la política migratoria estadounidense, que podría afectar de manera directa a miles de solicitantes, particularmente aquellos con menor acceso a recursos económicos o asistencia legal.

Llamado a la calma ante el “caos” generado

El abogado Ismael Labrador, entrevistado por el periodista Mario J. Pentón, afirmó que la implementación de estas tarifas ha causado un auténtico caos entre los inmigrantes que se encuentran en procedimientos de asilo en corte.

Según explicó, esto incluye tanto a quienes ingresaron desde 2021 como a los más recientes, que han llegado mediante la aplicación CBP One en 2023 y 2024.

“No corran a la corte, no cometan una violación de tráfico, no se expongan innecesariamente. Por supuesto que hay mucho estrés, los sistemas están colapsados”, señaló Labrador, haciendo un llamado a la calma, paciencia y cautela.

El abogado instó a los afectados a esperar las instrucciones oficiales sobre el pago, y recordó que una acción apresurada o mal informada podría resultar perjudicial.

La imposición de tarifas en procesos de asilo -históricamente exentos de pago- representa un cambio profundo en el enfoque del sistema migratorio estadounidense hacia quienes buscan protección.

Mientras el gobierno define los mecanismos de cobro para los casos pendientes, miles de inmigrantes permanecen a la espera, preocupados por el impacto que estos nuevos requisitos puedan tener en su situación legal y en sus posibilidades de permanencia en el país.