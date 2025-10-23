USCIS está enviando notificaciones a solicitantes de asilo con casos pendientes: Esto es lo que debes saber

Oficina de USCIS (Imagen de referencia) Foto © Instagram/USCIS

Desde comienzos de octubrem el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha comenzado a enviar notificaciones formales a todos los extranjeros con solicitudes de asilo pendientes, específicamente a quienes tienen en trámite el Formulario I-589.

Estas notificaciones no solo buscan avanzar en el procesamiento de los casos, sino también introducir un cambio significativo: el cobro de una nueva tarifa anual obligatoria.

¿Qué está pasando y por qué es importante?

Según confirmó USCIS, los solicitantes de asilo que ya hayan presentado el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y de Suspensión de Remoción, comenzarán a recibir notificaciones que incluyen nuevas obligaciones financieras y requerimientos procesales. La agencia también está notificando a los representantes legales registrados en el Formulario G-28.

“El 1 de octubre de 2025 comenzamos a enviar notificaciones a todos extranjeros que tienen un Formulario I-589 en trámite y que tienen que pagar la nueva Tarifa Anual de Asilo (AAF)”, indica el aviso oficial publicado por USCIS.

Esta medida surge en cumplimiento de la Ley Pública 119-21 (P.L. 119-21), que impone una Tarifa Anual de Asilo de $100 por cada año calendario en que la solicitud esté pendiente. La tarifa es obligatoria y no admite exención de pago, incluso en casos de dificultad económica.

¿Qué pasa si no se paga?

El impacto de no cumplir con este nuevo requisito puede ser grave. USCIS advierte que no pagar la AAF dentro del plazo de 30 días tras recibir la notificación puede generar retrasos o afectar negativamente el caso, incluyendo el progreso o resultado de la solicitud de asilo.

“No pagarla podría afectar negativamente a su solicitud, incluido, entre otros, un retraso en el procesamiento”, aclara la agencia.

El pago debe realizarse en línea, a través del sitio oficial my.uscis.gov, y para completarlo se necesita el Número A (de registro de extranjero) y el Número de Recibo, ambos contenidos en la notificación recibida.

Otros cambios recientes en el proceso de asilo

Además de la introducción de esta tarifa, USCIS ha implementado una revisión masiva de casos de asilo pendientes, lo que ha generado un aumento en el envío de notificaciones con distintos propósitos:

-Citas de biometría.

-Solicitudes de evidencia adicional (RFE).

-Entrevistas programadas.

-Confirmación de cambio de dirección.

También se ha actualizado el sitio web oficial del Formulario I-589, junto con la sección dedicada al asilo, lo cual refleja una política más activa de seguimiento y resolución de los casos.

Un detalle adicional: las notificaciones por mensajes de texto ahora provienen exclusivamente del número 872466 (USAIMM). Cualquier otro número, especialmente si solicita pagos por vías no oficiales, puede ser un intento de fraude.

¿A quiénes afecta esta medida?

Esta nueva política afecta principalmente a los siguientes grupos:

-Personas que ya presentaron el I-589 y están a la espera de una respuesta, entrevista o resolución.

-Solicitantes que han cambiado de domicilio recientemente y podrían no haber actualizado su dirección, lo que pone en riesgo la recepción de avisos clave.

-Familias que dependen de estos trámites para acceder a permisos de trabajo, asistencia legal o beneficios migratorios adicionales.

¿Qué hacer ahora?: Pasos clave para solicitantes

Si tu Formulario I-589 sigue pendiente, es fundamental seguir estas recomendaciones:

1. Revisa tu cuenta en línea

Ingresa regularmente a my.uscis.gov y consulta la sección “Case Status”. Hazlo al menos una vez por semana para evitar sorpresas.

2. Chequea tu buzón físico

USCIS sigue enviando cartas impresas con citas importantes como entrevistas o recolección de huellas.

3. Actualiza tu dirección

Si te mudaste, presenta el Formulario AR-11 dentro de los 10 días posteriores al cambio. Puedes hacerlo en línea o por correo postal.

4. Confirma tus citas

Las notificaciones incluyen fecha, hora y lugar. Si no puedes asistir, reprograma la cita desde tu cuenta oficial.

5. Evita fraudes

Ningún agente de USCIS te pedirá pagos por teléfono, Zelle, criptomonedas ni medios no oficiales. Reporta cualquier actividad sospechosa.

Cómo evitar retrasos o pérdida de beneficios

-Activa las notificaciones en tu cuenta USCIS para enterarte de inmediato de cualquier novedad.

-Guarda copias digitales del I-589, del comprobante de envío y de toda correspondencia oficial.

-Organiza tus documentos personales: identificación, comprobante de dirección, notificaciones y constancias.

¿Cuándo pedir ayuda?

Si tienes dudas sobre el estado de tu caso o perdiste una notificación, contacta al Centro de Atención al Cliente de USCIS llamando al 800-375-5283. También puedes solicitar una cita presencial en my.uscis.gov/appointment, disponible en español.

En contexto: ¿Qué es el Formulario I-589?

El Formulario I-589 es la solicitud oficial para pedir asilo o suspensión de remoción (protección contra la deportación) en Estados Unidos. Por regla general, debe presentarse dentro del primer año desde que el solicitante llegó al país.

El proceso incluye varias etapas: recolección de datos biométricos, entrevistas, entrega de evidencia y decisión final. Cada notificación que USCIS envía representa un paso en ese camino.

La nueva Tarifa Anual de Asilo marca un cambio importante para miles de solicitantes con procesos pendientes. Si estás en esta situación, no ignores los avisos que puedas recibir, ya que podrían involucrar pagos obligatorios, citas esenciales o requerimientos de actualización.

Revisa tu cuenta, mantén tu información al día y actúa con rapidez. En muchos casos, **una simple notificación puede significar el siguiente paso decisivo en tu camino