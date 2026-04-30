"Inventar pretextos y difundir rumores": China acusa a EE.UU. por su política hacia Cuba

Zhu Jingyang Foto © X/Zhu Jingyang

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó este miércoles las acusaciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sobre presuntas operaciones de espionaje chino en Cuba, calificando la cooperación entre Pekín y La Habana de «totalmente legítima, transparente y ajustada al derecho internacional».

El embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, amplificó el mensaje en su cuenta de X con un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Inventar pretextos y difundir rumores no justifica el bloqueo bárbaro ni las sanciones ilegales de EE.UU. contra Cuba, ni oculta que EE.UU. ha violado gravemente el derecho de Cuba a la supervivencia y el desarrollo, y ha contravenido las normas básicas de las relaciones internacionales», señaló el comunicado.

Las declaraciones responden directamente a una entrevista de Rubio en Fox News el martes, en la que acusó al régimen cubano de albergar inteligencia china y rusa en su territorio, a solo 90 millas de las costas estadounidenses.

«Cuba ha dado la bienvenida a adversarios de Estados Unidos para operar dentro del territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales, con total impunidad», afirmó Rubio, quien advirtió que la administración Trump «no va a permitir que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos».

Las acusaciones de Rubio se respaldaron en un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de diciembre de 2024 que identificó al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia de señales en Cuba, distribuidas en cuatro sitios: Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao.

Esta última, ubicada en Santiago de Cuba a 70 millas de la Base Naval de Guantánamo, cuenta con sistemas capaces de rastrear señales a entre 3,000 y 8,000 millas náuticas. Imágenes satelitales confirman una expansión progresiva de estas instalaciones desde 2021.

China, por su parte, ha mantenido un respaldo activo al régimen cubano en medio de la presión estadounidense. En enero de 2026, Xi Jinping aprobó una asistencia de 80 millones de dólares y 60,000 toneladas de arroz para la isla, y en marzo ambos cancilleres acordaron elevar los lazos bilaterales a «niveles superiores».

Ese respaldo se produce mientras Trump aprieta a Cuba con sanciones sobre el petróleo, tras firmar en enero la Orden Ejecutiva 14380, que declaró a la isla una «amenaza inusual y extraordinaria» e impuso aranceles secundarios a quienes le exporten crudo.

La Embajada de EE.UU. en Cuba advirtió esta semana que Trump no permitirá la presencia de ejércitos o servicios de inteligencia extranjeros en la isla, en sintonía con las declaraciones de Rubio.

El canciller cubano Bruno Rodríguez también rechazó este miércoles las acusaciones de que Cuba representa una amenaza para EE.UU., en una postura coordinada con Pekín que refleja el alineamiento estratégico entre el régimen de Díaz-Canel y el gobierno chino.

«China apoyará firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacional, e insta a EE.UU. a que ponga fin de inmediato al bloqueo, las sanciones y cualquier forma de coacción o presión contra Cuba», concluyó Zhu Jingyang en su publicación.