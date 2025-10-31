Cruz Roja rescata a dos pacientes incomunicados en la Sierra tras el paso del huracán Melissa en Guantánamo

Dos pacientes que permanecían incomunicados en la loma de la Sierra, municipio de Yateras, fueron rescatados y trasladados de urgencia por una brigada de la Cruz Roja, tras el devastador paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

El periodista Miguel Reyes Mendoza, conocido como Miguel Noticias, informó que uno de los heridos presentaba apendicitis aguda y el otro un politraumatismo tras caer el techo de su vivienda durante el paso del huracán. Ambos se encontraban aislados por los derrumbes y el lodo que dejaron las lluvias.

“Los rescatistas tuvieron que abrirse paso entre los cafetales para llegar hasta donde aguardaba el transporte del SIUM”, relató Reyes Mendoza, quien compartió en sus redes sociales las fotos y videos del rescate en Yateras.

“Fue un esfuerzo enorme en medio del desastre, pero también una muestra de entrega y humanidad”, añadió el comunicador.

El gesto solidario de la brigada destaca en un contexto de crisis humanitaria en el oriente del país, donde comunidades enteras permanecen sin electricidad, sin acceso a los alimentos y sin comunicación.

Situación actual en Guantánamo

El régimen cubano informó que Miguel Díaz-Canel visitó este jueves las zonas más afectadas de la provincia junto al miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda y varios ministros. El grupo recorrió lugares como la presa La Yaya, la Empresa Valvo, el puente de Río Frío y comunidades en Yateras y Manuel Tames.

Las lluvias provocadas por Melissa elevaron el nivel de la presa La Yaya hasta 165 millones de metros cúbicos, vertiendo agua a razón de 200 metros cúbicos por segundo, algo que no ocurría desde 2012. El desbordamiento cubrió el puente de Cabaña y provocó el colapso de la fibra óptica, dejando incomunicada buena parte de la provincia.

El gobierno asegura que ya se restableció parcialmente la comunicación y que “se trabaja” en los viales dañados, pero varias comunidades de Yateras siguen completamente aisladas por los deslizamientos de tierra.

En medio del desastre, la solidaridad entre vecinos y voluntarios ha sido el verdadero motor de la recuperación, más allá del discurso oficial.

“En cada rescate, en cada paso sobre el fango, se reafirma la voluntad de salvar vidas y no dejar a nadie atrás”, escribió Miguel Reyes Mendoza, reflejando el espíritu de quienes, sin recursos ni propaganda, siguen salvando vidas en el Oriente cubano.