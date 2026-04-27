Ulises Toirac: «Es muy difícil que una encuesta así dé números fiables»

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El humorista cubano Ulises Toirac publicó este en Facebook un análisis matizado sobre la encuesta independiente que circula sobre Cuba y que, según sus propias palabras, está «dando dolores de cabeza» al gobierno: reconoce su valor cívico, pero advierte que sus resultados no pueden considerarse estadísticamente fiables.

Toirac reveló haber conversado con uno de los organizadores de la iniciativa antes de publicar su criterio, y fue directo: «Es muy difícil que una encuesta convocada (y puesta en práctica) de esta manera brinde números fiables por muchas razones».

El humorista explicó que una encuesta científicamente válida requiere una muestra demográfica representativa de todos los subgrupos poblacionales, algo que considera imposible de lograr en las condiciones actuales de Cuba.

«Esta encuesta es imposible que logre eso además por las razones que sabemos: el gobierno no desea que la gente la haga, bloqueo de IP y...», escribió, dejando la frase abierta.

El régimen cubano bloqueó el acceso a la plataforma desde la isla, lo que obligó a los participantes a usar redes privadas virtuales para responderla.

Pese al bloqueo, al 26 de abril la encuesta superaba las 22,400 respuestas, con el 58% provenientes desde dentro de Cuba.

La encuesta fue lanzada el 23 de abril por una coalición de más de 20 medios independientes cubanos —entre ellos CiberCuba, elTOQUE, Rialta, Alas Tensas y 14ymedio— y permanecerá abierta hasta el 1 de mayo. Consta de 32 preguntas anónimas con controles antifraude y está disponible en encuestascuba.net.

Los resultados parciales muestran un rechazo contundente al sistema: el 75,1% de los participantes apoya una transición a democracia liberal con economía de mercado, el 92% se declara muy insatisfecho con el sistema actual, y Miguel Díaz-Canel concentra el rechazo absoluto con una valoración media de 1,11 sobre cinco, con el 93,7% asignándole la puntuación mínima.

A pesar de sus reservas metodológicas, Toirac no desestimó la iniciativa. «Sin embargo es un excelente modo de poner en práctica el civismo entendido como el ejercicio de la opinión», escribió, y añadió que la encuesta permite «señalar puntos extremos e intermedios. La mayoría de los ángulos de opinión».

Incluso compartió el enlace en los comentarios de su publicación, recomendando copiarlo en el navegador sin pincharlo directamente y usar VPN.

La publicación generó amplio debate. Mientras algunos seguidores compartieron las reservas del humorista, otros defendieron el valor de la iniciativa.

«Más que encuesta es termómetro», resumió una seguidora.

Otra, Ines Casal, fue más enfática: «Los cubanos necesitamos expresarnos y confrontar nuestras opiniones, criterios, ideas; algo que la dictadura no permite».

La historiadora Alina Bárbara López Hernández defendió la legitimidad de la encuesta el mismo domingo, argumentando que el propio bloqueo gubernamental evidencia el quiebre del monopolio informativo del régimen.

Los medios progubernamentales, en cambio, la calificaron de «científicamente inválida» antes incluso de conocerse los resultados.

En los comentarios del post de Toirac, un seguidor reportó además que una trabajadora social le había pedido que firmara «por la libertad», siendo en realidad la hoja de firmas de la campaña oficial del régimen «Firma por la Patria», lo que ilustra la tensión política que rodea ambas iniciativas en este momento.