"¿Por fin quién trabaja para la CIA?": Ulises Toirac se burla de la nueva tasa del Gobierno

El humorista cubano Ulises Toirac ironizó este jueves sobre la nueva tasa “flotante” del Banco Central de Cuba (BCC), al comparar los valores oficiales recién publicados con los del medio independiente elToque, al que el propio régimen había acusado durante meses de manipular el mercado informal de divisas.

En una publicación en su perfil de Facebook, Toirac escribió: “Va a ser gracioso ver al Banco Central de Cuba consultar diariamente a elToque para publicar (pesos más pesos menos, claro, pa que no digan) la tasa cambiaria del día... ¡Ayyyyypiiiiiiiinnnn! ¿Por fin quién trabaja pa la CIA?”, acompañado de dos capturas de pantalla tomadas —según aclaró— “exactamente en el mismo minuto, con segundos de diferencia”.

Las imágenes mostraban la similitud entre ambas fuentes: el euro a 480 CUP y el dólar a 440 CUP en la tabla de elToque, frente a los 481,42 y 410 CUP publicados por el Banco Central.

La publicación, que acumuló miles de reacciones y cientos de comentarios, desató una oleada de burlas, indignación y sarcasmo hacia la política económica del régimen. Muchos internautas coincidieron en que el Gobierno terminó “validando” lo que durante meses criticó. “El Toque queda oficialmente nacionalizado”, dijo uno mientras otros apuntaron que “el Banco Central consultó el examen del vecino” y que “ahora se formó el tú me toque y yo te toque”.

Algunos comentarios calificaron la coincidencia como “un chiste”, “una copia con firma oficial” o “una comedia de mal gusto”, mientras varios usuarios resumieron la frustración ciudadana: “Tanto nadar para morir en la orilla”. Otro, con tono más crítico, escribió: “Tanta basura que hablaron del Toque, ¡tenía razón o no!”

No faltaron mensajes que ridiculizaron la campaña oficial previa contra elToque, con frases como “Después de tanto Teque, ahora el Toque es oficial” o “Tanta muela para terminar igual”. Otros se enfocaron en el absurdo de la medida: “Creo que alguien se ‘fijó’ en la prueba del de al lado”, escribió un usuario, en alusión a la similitud entre ambas tasas. “Estos dos se aman: BCC y elToque”, o “Ya no es el Toque, es el Teque” dijeron otros. También hubo quienes expresaron desencanto y cansancio ante el caos monetario: “Otra medida más que jode al cubano de a pie”, “Nada cambia, solo los nombres”, o “El mismo perro con diferente collar”.

Toirac respondió a uno de los comentarios que defendía al Banco Central diciendo: “¿Pero no se metieron casi dos meses diciendo que los valores del dólar de elToque estaban inflados para destrozar la economía? ¿Y entonces?”.

No es la primera vez que el humorista satiriza la política monetaria del régimen. El pasado 12 de diciembre, propuso irónicamente la creación del “pesolar”, una moneda ficticia con la que ridiculizó la coexistencia de múltiples divisas y tasas de cambio en Cuba. En esa ocasión, sugirió eliminar el peso cubano, “una moneda nacional que no vale en la nación”, y el dólar, “que no es nacional aunque quieran nacionalizarlo a la fuerza”, acompañando su mensaje con una caricatura de un billete donde reemplazaba el rostro de Benjamin Franklin por el suyo propio.

Un mes antes, en noviembre, había publicado otra reflexión titulada “Siempre es otro el culpable”, en la que criticó que el Gobierno culpara a elToque del colapso económico nacional en lugar de reconocer “décadas de políticas fallidas y control estatal absoluto”.

La nueva tasa de cambio, presentada por la presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, entró en vigor el 18 de diciembre y divide el mercado en tres segmentos: un segmento estatal (1x24), un segmento empresarial (1x120) y un segmento flotante, dirigido a personas naturales y mipymes, cuya tasa se actualizará diariamente según la oferta y la demanda.

En su primer día de aplicación, el dólar se fijó oficialmente en 410 CUP y el euro en 481,42 CUP, valores prácticamente idénticos a los que reporta el mercado informal (440 y 480 CUP respectivamente). La medida, según las autoridades, busca “organizar los flujos de divisas” y “reducir la informalidad”, aunque incluso funcionarios del propio Banco Central admitieron que “quizás no es lo que muchos esperaban”, al reconocer que el sistema venderá solo lo que logre comprar y que el nuevo tipo de cambio no eliminará de inmediato el mercado paralelo.

Con la coincidencia casi milimétrica entre la tasa estatal y la informal, la publicación de Ulises Toirac reavivó el debate sobre la credibilidad del Banco Central y el reconocimiento implícito de que, durante años, el valor real del peso cubano se ha definido fuera de las instituciones del Estado.