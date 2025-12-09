María Victoria Gil advierte: “Si a mi hermano le pasa algo en la cárcel, fueron ellos”

Alejandro Gil Fernández, ex vice primer ministro y ministro de Economía de Cuba, durante una intervención en la Asamblea Nacional.

La hermana del exministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández, María Victoria Gil, aseguró en declaraciones a CiberCuba que teme por la vida del exfuncionario, tras conocerse este lunes su condena a cadena perpetua y otros 20 años de prisión por espionaje, corrupción y cohecho.

“Yo lo pongo todo en duda, Tania. Lo pongo todo en duda y creo que es que mi hermano sabe demasiado y hay que silenciarlo de alguna manera”, dijo a la periodista Tania Costa.

Su voz dejó una frase que resume el miedo que siente la familia: “Si se muere en la cárcel de un infarto o se suicida, lo han matado ellos. Porque es una boca que hay que tapar”.

Las declaraciones llegan un día después de que el Tribunal Supremo Popular presentara la sentencia más dura impuesta a un exministro en las últimas décadas. Gil, una de las figuras visibles del gabinete de Miguel Díaz-Canel, cayó en desgracia tras el colapso de la mal llamada Tarea Ordenamiento. Su caso, mediático y hermético, recuerda para muchos los juicios ejemplarizantes de la era soviética.

María Victoria sostiene que el ensañamiento es evidente, no solo en la cadena perpetua, sino también en la confiscación de bienes impuesta a su hermano. “A mi hermano le van a quitar la casa donde vive su familia, una casa obtenida legalmente mediante una permuta estatal. Van a dejar a mi sobrina, con una niña de tres años, literalmente en la calle”, denunció. La vivienda familiar original, explica, ya fue entregada a terceros, por lo que la familia quedaría desamparada.

“Después hablan de capitalismo, pero cómo no tienen vergüenza, cuando son los primeros que rompen todas las reglas, que estafan, que mienten, que engañan”, añadió.

Anteriormente, en declaraciones a Martí Noticias, María Victoria confirmó que la familia presentará apelación y que, si la sentencia se ratifica, acudirán a instancias internacionales.

Su hijo, abogado europeo, acompañará el proceso. “Esto no ha dicho aún la última palabra. Vamos a seguir todas las vías internas y luego iremos a la Corte Internacional”, afirmó.

También cuestionó la falta de pruebas públicas sobre el supuesto espionaje. “La información brindada es tan escueta que cualquiera puede ser acusado. Necesitamos ver la sentencia completa: fechas, alias, hechos concretos. Ahora mismo pueden decir que yo soy espía y punto”.

La expresentadora aseguró que no ha logrado comunicarse con la hija de Gil y teme que la familia en la isla esté siendo presionada. Reconoce además el impacto emocional de saberlo recluido en la prisión de Guanajay. “Aunque sea el delincuente más grande del mundo, es mi hermano. De imaginármelo en Guanajay se me cae el alma”.

Mientras el Gobierno intenta proyectar un mensaje de “tolerancia cero” ante la corrupción, la familia insiste en que Alejandro Gil es el chivo expiatorio de un régimen que atraviesa su peor crisis en décadas.