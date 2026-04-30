Amanda Camaraza fue a comprar un Rolex de oro y esto pasó: «Es que no quiero pasarme de 10»

La influencer cubana Amanda Camaraza visitó la joyería CRM Jewelers de Miami con un objetivo claro: hacerse con un Rolex de oro. El problema fue su presupuesto: «No quiero pasarme de 10», declaró durante la visita, refiriéndose a $10,000 USD, una cifra que resultó insuficiente para el reloj que tenía en mente.
El video, publicado en el canal de YouTube «CRM Jewelers en Español», se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios, en buena parte por la situación cómica que se produjo cuando el propietario de la joyería, Carlos Marcelin —conocido como «Mr. CRM»—, tuvo que explicarle a Amanda que los Rolex auténticos de oro completo superan ampliamente ese tope.
Y es que los modelos básicos de Rolex nuevos parten de aproximadamente $8,500 USD, mientras que los de oro completo pueden alcanzar entre $33,000 y $70,000, según las negociaciones documentadas en el propio canal de la joyería.
No es la primera vez que Amanda protagoniza un momento memorable en CRM Jewelers. En otro video del canal, la tarjeta de crédito de Amanda fue rechazada al intentar comprar un Rolex de oro, en un intercambio tenso y humorístico que acumuló 46,000 vistas.
Amanda Camaraza es una de las influencers cubanas más seguidas de la diáspora, con más de un millón de seguidores en Instagram. Su contenido se caracteriza por el humor auténtico y la conexión con la comunidad cubanoamericana, lo que la ha convertido en clienta recurrente del canal de CRM Jewelers.
El año pasado fue especialmente activo para ella: compró su primera casa en Estados Unidos en abril de 2025, y en mayo dio a luz a su primer hijo, Marcello, junto a su pareja, el empresario Manuel Alejandro Pérez Odicio.
En enero de 2026, Amanda sufrió un accidente de tráfico con su Tesla Cybertruck en Miami, aunque sin heridos. Y este mes compartió un reel mostrando un tatuaje de reloj de arena con el mensaje de que «el tiempo es lo más importante».
CRM Jewelers es una joyería familiar de origen cubano fundada en 2013 en el Downtown de Miami. La familia Marcelin emigró de Cuba a Estados Unidos en los años ochenta y noventa, y reconstruyó su negocio en el Distrito de Joyería de Miami. Hoy el canal acumula más de un millón de seguidores en 170 países, gracias a su formato de negociaciones en tiempo real con clientes, muchos de ellos figuras públicas de la comunidad cubana.
El video de Amanda con su presupuesto de $10,000 para un Rolex de oro se suma a una larga lista de momentos virales que han convertido a CRM Jewelers en uno de los canales de entretenimiento más populares entre los cubanos de la diáspora.
Preguntas frecuentes sobre Amanda Camaraza y CRM Jewelers
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta un Rolex de oro completo?
Un Rolex de oro completo puede costar entre $33,000 y $70,000 USD. Los modelos básicos de Rolex nuevos comienzan en aproximadamente $8,500 USD, pero los de oro completo superan ampliamente el presupuesto de $10,000 USD que tenía Amanda Camaraza.
¿Quién es Amanda Camaraza?
Amanda Camaraza es una influencer cubana radicada en Estados Unidos, conocida por su humor auténtico y su conexión con la comunidad cubanoamericana. Cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Su contenido a menudo se vuelve viral, como sus visitas a CRM Jewelers donde ha protagonizado momentos memorables.
¿Qué es CRM Jewelers y quién lo dirige?
CRM Jewelers es una joyería familiar de origen cubano fundada en 2013 en Miami. Está dirigida por Carlos Marcelin, conocido como "Mr. CRM", quien es una figura destacada en la relojería de lujo. La joyería es famosa por sus negociaciones en tiempo real y ha acumulado una gran cantidad de seguidores en su canal de YouTube.
¿Cómo afecta el precio a la compra de un Rolex?
El precio es un factor determinante al comprar un Rolex, especialmente si se busca uno de oro completo, que puede superar ampliamente los presupuestos más modestos. Amanda Camaraza experimentó esto en CRM Jewelers al darse cuenta de que su presupuesto de $10,000 USD no era suficiente. Es importante investigar y conocer el rango de precios antes de intentar adquirir un artículo de lujo como un Rolex.
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