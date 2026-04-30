Amanda Camaraza fue a comprar un Rolex de oro y esto pasó: «Es que no quiero pasarme de 10»

La influencer cubana Amanda Camaraza visitó la joyería CRM Jewelers de Miami con un objetivo claro: hacerse con un Rolex de oro. El problema fue su presupuesto: «No quiero pasarme de 10», declaró durante la visita, refiriéndose a $10,000 USD, una cifra que resultó insuficiente para el reloj que tenía en mente.

El video, publicado en el canal de YouTube «CRM Jewelers en Español», se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios, en buena parte por la situación cómica que se produjo cuando el propietario de la joyería, Carlos Marcelin —conocido como «Mr. CRM»—, tuvo que explicarle a Amanda que los Rolex auténticos de oro completo superan ampliamente ese tope.

Y es que los modelos básicos de Rolex nuevos parten de aproximadamente $8,500 USD, mientras que los de oro completo pueden alcanzar entre $33,000 y $70,000, según las negociaciones documentadas en el propio canal de la joyería.

No es la primera vez que Amanda protagoniza un momento memorable en CRM Jewelers. En otro video del canal, la tarjeta de crédito de Amanda fue rechazada al intentar comprar un Rolex de oro, en un intercambio tenso y humorístico que acumuló 46,000 vistas.

Amanda Camaraza es una de las influencers cubanas más seguidas de la diáspora, con más de un millón de seguidores en Instagram. Su contenido se caracteriza por el humor auténtico y la conexión con la comunidad cubanoamericana, lo que la ha convertido en clienta recurrente del canal de CRM Jewelers.

El año pasado fue especialmente activo para ella: compró su primera casa en Estados Unidos en abril de 2025, y en mayo dio a luz a su primer hijo, Marcello, junto a su pareja, el empresario Manuel Alejandro Pérez Odicio.

En enero de 2026, Amanda sufrió un accidente de tráfico con su Tesla Cybertruck en Miami, aunque sin heridos. Y este mes compartió un reel mostrando un tatuaje de reloj de arena con el mensaje de que «el tiempo es lo más importante».

CRM Jewelers es una joyería familiar de origen cubano fundada en 2013 en el Downtown de Miami. La familia Marcelin emigró de Cuba a Estados Unidos en los años ochenta y noventa, y reconstruyó su negocio en el Distrito de Joyería de Miami. Hoy el canal acumula más de un millón de seguidores en 170 países, gracias a su formato de negociaciones en tiempo real con clientes, muchos de ellos figuras públicas de la comunidad cubana.

El video de Amanda con su presupuesto de $10,000 para un Rolex de oro se suma a una larga lista de momentos virales que han convertido a CRM Jewelers en uno de los canales de entretenimiento más populares entre los cubanos de la diáspora.