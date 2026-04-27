Spiderman cubano es «triple campeón»: Expuso la verdad del régimen, dice creador de contenido

«Triple campeón», así llama el creador de contenido José Martínez en un videopoema publicado este domingo en Facebook a Javier Ernesto Martín Gutiérrez, el peleador cubano de artes marciales mixtas conocido como «Spiderman», detenido violentamente el pasado jueves por agentes de la Seguridad del Estado.

En el audiovisual, de 45 segundos, pero con un mensaje contundente, Martínez convierte la represión sufrida por el deportista en un alegato poético contra la dictadura. En pocas, el material horas acumuló miles de reproducciones y cientos de reacciones, como reflejo del impacto que el caso de Spiderman ha tenido en la comunidad cubana dentro y fuera de la isla.

El poema abre con una declaración directa: «Es un triple campeón, campeón marcial en su peso, campeón por bravo y, por eso, campeón en el corazón de Cuba».

Los tres títulos que Martínez otorga a Javier no son casuales: el primero reconoce su condición de campeón de la Cuban Fighting League en la categoría de 135 libras; el segundo, su valentía al protestar solo durante más de ocho días consecutivos desde el balcón de su vivienda en la avenida 31 de Marianao, La Habana; el tercero, el lugar que ha ganado en la memoria y el afecto del sus compatriotas, hartos de que silencien su voz y repriman sus protestas.

«Yo quiero reconocerte, Javier, porque elegiste emprender un camino de coherencia», recita el también psicólogo y emprendedor cubano, antes de añadir: «Tu ejemplo de resistencia no es menor por ser tú solo. Tú rompiste el protocolo de una ciudad que se muere».

Desde aproximadamente el 15 de abril, Spiderman realizó protestas pacíficas desde su balcón en las que denunció la crisis social, el hambre, el consumo de drogas conocido como «el kímico» y la violencia callejera, llegando a declarar: «El sistema comunista está muerto».

El pasado jueves, agentes vestidos de civil lo interceptaron en la calle 90 entre 41 y 43, lo golpearon al resistirse y lo trasladaron en un vehículo sin identificación a Villa Marista, sede histórica de la policía política cubana.

Su esposa, Lisandra Cuza, confirmó el paradero de Spiderman en Villa Marista el viernes e informó que las propias autoridades del MININT admitieron que había sido «golpeado por resistirse».

El régimen, a través de su página propagandística Razones de Cuba, intentó justificar la detención insinuando que Martín Gutiérrez padece un trastorno psiquiátrico y presentando su traslado como una «evaluación clínica, no tortura». El uso de la enfermedad mental como arma política en Cuba tiene raíces profundas en el castrismo y ha sido documentado por organizaciones internacionales de derechos humanos.

Entre los versos más directos del poema de Martínez se encuentran los que apuntan precisamente a esa contradicción entre el discurso oficial y la realidad: «Demostraste que el que quiere expresarse libremente lo apresan. Y el presidente hace poco en la entrevista le mintió a la periodista negando esa realidad. Tú expusiste la verdad del régimen comunista».

La referencia es a Miguel Díaz-Canel, quien el 12 de abril negó ante NBC News la existencia de presos políticos en Cuba, calificando esa narrativa de «gran mentira» y «calumnia», mientras cientos de personas, incluido un menor de edad como Jonathan Muir, están tras las rejas por expresar sus criterios opuestos al régimen.

Apenas dos semanas después de las declaraciones del mandatario, la Seguridad del Estado detuvo a Spiderman por protestar pacíficamente desde su balcón.

El caso del peleador no es un hecho aislado. Su detención y la respuesta del régimen se producen en un contexto en que organismos independientes cifran en cientos la cantidad de presos políticos del país, muchos de ellos encarcelados tras el 11J de 2021,

Un indulto masivo de Semana Santa 2026 liberó a más de 2,010 reclusos por delitos comunes, pero excluyó explícitamente a los presos políticos, evidenciando que el régimen distingue con claridad entre quienes considera criminales y quienes considera enemigos ideológicos.

El poema de José Martínez cierra con una frase que resume el sentir de miles de cubanos: Javier Ernesto Martín Gutiérrez no solo ganó un campeonato deportivo, sino que, al plantarse solo frente al poder, expuso ante el mundo la verdad de la tiranía que lo encerró por ello.