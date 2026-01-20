Ver más

La influencer cubana Amanda Camaraza vivió un gran susto esta semana tras sufrir un accidente de tránsito mientras conducía su Tesla Cybertruck. La joven compartió con sus seguidores en TikTok cómo ocurrió el choque y, sobre todo, su alivio al saber que nadie resultó herido. “Ayer tuve un accidente… gracias a Dios estamos bien las dos”, contó en un video, en el que enseñó como quedó su auto tras el impacto.

Amanda explicó que iba acompañada de una amiga cuando otro vehículo salió sin respetar la señal de stop y golpeó su camioneta por un costado. En las imágenes que publicó se pueden ver los daños en la parte delantera del Cybertruck y el momento exacto del impacto, grabado por las cámaras del vehículo. “Todavía estoy con el impacto, nunca había tenido un accidente”, confesó visiblemente afectada, pero agradecida de que todo quedara en un susto.

Con su habitual naturalidad, la creadora de contenido aprovechó la experiencia para aconsejar a sus seguidores: “Lo primero que tienen que hacer en estos casos es llamar a su abogado de accidentes”. La influencer recordó que, aunque el golpe fue fuerte, lo importante es mantener la calma y actuar correctamente. “Lo material es lo de menos, lo bueno es que no fue algo peor”, escribió en su publicación.

El video superó rápidamente las miles de visualizaciones y generó una ola de mensajes de cariño. “Qué bueno que estás bien”, “Dios las protegió”, “Eso se arregla, lo importante es la salud”, le escribieron decenas de seguidores, celebrando que tanto Amanda como su acompañante salieran ilesas del incidente.

“Fue un accidente, pero gracias a Dios estamos bien”, concluyó con una sonrisa, dejando claro que ni siquiera un choque puede quitarle la buena energía que siempre transmite a su comunidad digital.