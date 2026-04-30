Ultrack presume de un Ford Mustang Shelby y suelta la bomba: "No estoy al nivel de los Toyotas de Hialeah"

El influencer cubano Ultra (Ultrack), cuyo nombre real es Jorge Ramón Batista Calero, se compró, según dio a entender, un Ford Mustang Shelby GT350R y lo celebró con una frase que rápidamente se volvió viral entre la comunidad cubana en Miami: «Ya no estoy al nivel de los Toyotas de Hialeah».
El momento quedó documentado en un video publicado este miércoles por Leandis Martínez, propietario de la concesionaria «El Primo Autos», en su cuenta de Instagram, donde el clip acumuló cerca de 85,000 vistas en pocas horas.
En las imágenes, Ultra aparece en el concesionario presumiendo el vehículo y lanzando sus ya célebres pullas contra los autos más modestos del municipio cubano por excelencia del área metropolitana de Miami.
«Me hace falta que me busquen un Lambo porque los Infiniti y los Toyota y todos esos Nissan que tienen en Hialeah, yo no estoy a ese nivel», declaró el influencer en el video, entre risas y con su estilo desenfadado habitual.
El vendedor del auto, identificado como «Lachepi», cerró el clip con la frase: «Vendido por el primo Lachepi».
El Ford Mustang Shelby GT350R es un muscle car de alto rendimiento equipado con motor V8 5.2L «Voodoo» de 526 caballos de fuerza, transmisión manual de seis velocidades, frenos Brembo y neumáticos Michelin Pilot Super Sport. Su precio base rondaba los 74,630 dólares en el modelo 2020, aunque unidades usadas o ediciones especiales pueden superar los 100,000 dólares.
Hialeah, conocida por su altísima concentración de residentes cubanos, está culturalmente asociada a autos de gama media como Toyota, Infiniti o Nissan, lo que carga la frase de Ultra con un humor de clase social muy reconocible para la audiencia cubanoamericana.
La adquisición se suma a una tendencia consolidada entre influencers cubanos en Miami de exhibir autos deportivos y de lujo como símbolo de éxito en el exilio. Carnota adquirió un Chevrolet Corvette C8 rojo en noviembre de 2024, mientras que Oniel Bebeshito regaló a Rachel Arderi una Mercedes G-Wagon valorada en 182,000 dólares en febrero de 2025.
Ultra, originario de Holguín, emigró a Estados Unidos y pasó por Kentucky antes de establecerse en Miami, donde construyó su audiencia con contenido polémico sobre la vida en el exilio. Su vida personal también ha sido muy pública: confirmó su separación de Amanda Sanz, madre de sus dos hijas, en enero de 2025, tras siete años de relación.
Actualmente mantiene una relación con la influencer Claudia Artiles, con quien atravesó la pérdida de un bebé esperado a principios de este año. Artiles, por su parte, también ha protagonizado recientemente sus propias noticias: la influencer se hizo un retoque estético que generó polémica en redes sociales.
En septiembre de 2025, Ultra también había dado de qué hablar al someterse a una cirugía estética en Miami, un trasplante de cabello que documentó públicamente.
Con el Shelby GT350R en su garaje, Ultra ya tiene la vista puesta en el siguiente escalón: un Lamborghini.
Preguntas frecuentes sobre la compra del Shelby GT350R por el influencer Ultra
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Ultra y por qué es conocido?
Ultra, cuyo nombre real es Jorge Ramón Batista Calero, es un influencer cubano conocido por su contenido polémico sobre la vida en el exilio y sus comentarios desenfadados. Actualmente reside en Miami y ha ganado notoriedad por sus publicaciones en redes sociales.
¿Qué vehículo adquirió Ultra y cuál es su valor?
Ultra compró un Ford Mustang Shelby GT350R, un muscle car de alto rendimiento valorado en alrededor de 74,630 dólares para el modelo base 2020, aunque su precio puede superar los 100,000 dólares dependiendo de la edición.
¿Por qué la frase de Ultra sobre los Toyotas de Hialeah se volvió viral?
La frase de Ultra, «Ya no estoy al nivel de los Toyotas de Hialeah», se volvió viral porque juega con el contexto cultural de Hialeah, conocida por su alta concentración de cubanos y la prevalencia de autos de gama media como Toyota e Infiniti. Esta declaración resalta el contraste entre su nuevo auto de lujo y los vehículos más comunes en la zona.
¿Cuál es la tendencia entre los influencers cubanos en Miami respecto a los autos de lujo?
Existe una tendencia entre los influencers cubanos en Miami de exhibir autos deportivos y de lujo como símbolo de éxito en el exilio. Ejemplos de esto incluyen a Carnota con su Chevrolet Corvette C8 y Oniel Bebeshito con su regalo de una Mercedes G-Wagon a Rachel Arderi.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos en la isla para adquirir autos de lujo?
En Cuba, la adquisición de autos de lujo es prácticamente imposible para la mayoría debido a la grave crisis económica, los salarios bajos y las restricciones estatales. Aunque se han visto algunos autos de lujo, su presencia es una excepción y suele generar debate sobre la desigualdad y la economía del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.