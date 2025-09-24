El creador de contenido cubano Ultrack (cuyo nombre real es Jorge Batista) ha dado un paso más en su cuidado personal al someterse a un trasplante capilar en Miami, sumándose a la creciente lista de figuras públicas que apuestan por este tipo de procedimientos estéticos.
La noticia fue compartida por su pareja, Claudia Artiles, quien reveló en redes sociales que el youtuber ya pasó por el quirófano y se encuentra en plena recuperación. También adelantó que irán mostrando el proceso poco a poco, lo que ha despertado la curiosidad y el apoyo de sus seguidores.
Aunque él no se ha pronunciado directamente sobre la intervención, su decisión se alinea con una tendencia cada vez más común entre artistas e influencers: mostrar con naturalidad sus cambios estéticos, dejando atrás antiguos tabúes.
De hecho, su trasplante coincide en el tiempo con el del también influencer cubano Pollito Tropical, quien se habría realizado el procedimiento en la misma clínica y lo compartió abiertamente en redes.
"Quería quedarme calladito por un tiempo hasta que me recuperara, pero ya muchos de ustedes lo vieron. Estoy bien. Finalmente me hice el trasplante de pelo. La recuperación la verdad es que estoy bien", comentó el influencer.
Los trasplantes capilares están en auge a nivel global, impulsados por los avances tecnológicos y la creciente exposición en plataformas digitales. En Miami, ciudad con más de 90 clínicas especializadas, este tipo de cirugía se ha vuelto cada vez más accesible y popular. El costo del procedimiento puede variar entre 4.000 y 15.000 dólares, según la técnica utilizada y el área a tratar.
Por ahora, queda esperar a que Ultrack muestre los resultados, como ya han hecho otros creadores cubanos. Todo apunta a que lo hará fiel a su estilo: natural, cercano y con mucho sentido del humor.
Preguntas frecuentes sobre la cirugía estética de Ultrack y su relación con otras figuras públicas
¿Qué tipo de cirugía estética se realizó Ultrack en Miami?
Ultrack se sometió a un trasplante capilar en Miami. Este procedimiento es cada vez más común entre artistas e influencers, gracias a los avances tecnológicos y la creciente exposición en redes sociales.
¿Cuál es la tendencia actual de las cirugías estéticas entre los influencers cubanos?
La tendencia actual entre los influencers cubanos es someterse a procedimientos estéticos y compartir el proceso con sus seguidores en redes sociales. Esto ha ayudado a normalizar estos cambios estéticos y dejar atrás antiguos tabúes.
¿Cuánto puede costar un trasplante capilar en Miami?
El costo de un trasplante capilar en Miami puede variar significativamente, oscilando entre 3.000 y 15.000 dólares, dependiendo de la técnica empleada y el área a tratar.
