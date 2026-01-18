MINFAR habla de “luchar hasta la muerte por el socialismo” tras estado de guerra aprobado por Raúl Castro

Vídeos relacionados:

El Ministerio de las Fuerzas Armadas del régimen cubano aseguró que se luchará “hasta la muerte si fuera preciso” para defender el socialismo tras la declaración de estado de guerra aprobada por Raúl Castro.

“La decisión de lucha del pueblo cubano que se manifiesta en la voluntad de defender la patria, la Revolución y el socialismo en cualquier circunstancia y condición, hasta la muerte si fuera preciso”, se lee en una publicación en Facebook.

Facebook / Minfar

“Estos valores espirituales generan fe en la victoria, una fe que no es fruto del fanatismo, sino una fe racional y lógica, que se sustenta en los ideales y convicciones que forman parte de nuestra nacionalidad”, agregaron en un tono cercano a la propaganda habitual del régimen.

Estado de guerra

Este sábado, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó “los planes y medidas del paso al Estado de Guerra” en el marco de lo que denomina la “concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo”.

La información fue difundida por los medios oficialistas Cubadebate y Granma, que presentaron el anuncio como parte de las actividades del Día de la Defensa.

Según la nota oficial:

“En cumplimiento de las actividades previstas para el Día de la Defensa y con el objetivo de incrementar y perfeccionar el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y del personal, este sábado se reunió el Consejo de Defensa Nacional para analizar y aprobar los planes y medidas del paso al Estado de Guerra, como parte de la preparación del país bajo la concepción estratégica de la Guerra de todo el Pueblo”.

Como ya es habitual en la propaganda estatal, el lenguaje empleado es más performativo que informativo.

El comunicado no especifica qué medidas concretas se aprobaron, qué implicaciones reales tendrá esta supuesta “preparación”, ni qué nivel de movilización se espera de la población civil.

El parte concluyó, eso sí, aclarando que "el General de Ejército Raúl Castro Ruz se mantuvo al tanto del desarrollo de la actividad, la que calificó como una buena y eficiente reunión”.