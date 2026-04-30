Embajada de EE.UU. emite alerta por acto del Primero de Mayo en La Habana

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó este jueves una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses ante el acto del Primero de Mayo programado para mañana viernes, a partir de las 8:00 a.m. frente a su propia sede diplomática en La Habana.

El régimen cubano decidió trasladar el acto central del 1ro de Mayo de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí, ubicada en el malecón habanero, justo enfrente de la embajada estadounidense, en un cambio de sede cargado de simbolismo político.

Captura de Facebook/Embajada de Estados Unidos en Cuba.

Según la alerta, las calles cercanas a la embajada podrían cerrar desde la noche de este jueves, con mayor presencia policial, desvíos de tráfico y posibles interrupciones en el transporte.

La sede diplomática permanecerá cerrada por feriado local y habilitó el número +53-7-839-4100 para atender emergencias de ciudadanos estadounidenses.

La embajada recomienda «evitar manifestaciones y aglomeraciones, mantenerse atento al entorno y consultar los medios locales para ajustar los planes según sea necesario».

El anuncio del traslado lo hizo el 14 de abril Osnay Miguel Colina Rodríguez, miembro del Comité Central y presidente de la comisión organizadora del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, quien lo justificó apelando a la «austeridad» y al contexto de lo que llamó un «cruel bloqueo energético».

«En La Habana, el primero de mayo no será en la Plaza de la Revolución José Martí. Vamos a concentrarnos en diferentes puntos en los consejos populares y desde esos puntos vamos a caminar hacia los puntos de concentración de marcha», declaró Colina Rodríguez.

El formato del acto será descentralizado, con una convocatoria de tono marcadamente bélico bajo la consigna oficial «La Patria se defiende» y la cita del Himno Nacional: «Morir por la Patria es vivir».

El primer ministro Manuel Marrero Cruz también apeló al discurso de guerra para movilizar a la población al acto, afirmando que «defender la Revolución significa aportar, hacer cada cual su parte del deber».

El acto se produce en un momento de máxima tensión entre La Habana y Washington. El 28 de marzo, Donald Trump afirmó en Miami que «a veces hay que emplear la fuerza militar y Cuba es la siguiente», lo que llevó al régimen a activar la doctrina de «guerra de todo el pueblo». El Pentágono aceleró planes de contingencia para una posible operación en la isla, según reveló USA Today el 15 de abril.

Precisamente esta semana, el Senado estadounidense rechazó por 51-47 una resolución demócrata para limitar la autoridad de Trump sobre Cuba.

La víspera del acto agrava aún más el cuadro. Este jueves, la afectación eléctrica en Cuba alcanzó 1,502 MW, con una disponibilidad de solo 1,652 MW frente a una demanda de 3,100 MW, según datos del colapso energético que vive la isla.

Críticos señalan que el cambio de sede busca disimular la baja participación esperada, adaptando el escenario a las circunstancias de un país en crisis. La Tribuna Antiimperialista, inaugurada en abril de 2000 durante el caso Elián González, tiene capacidad para hasta 100,000 personas en sus áreas abiertas y fue diseñada con una estrella en el suelo apuntando hacia la embajada estadounidense.