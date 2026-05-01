Entre Perú y EE.UU., el Papa León XIV tendría su favorito

El papa León XIV dejó una respuesta inesperada cuando le preguntaron a quién apoyaría si Estados Unidos y Perú se enfrentaran en una Copa del Mundo: «Probablemente Perú», dijo el pontífice sin dudar, según un video difundido por Christopher Hale.

Hale, autor del newsletter Letters from Leo sobre el papado de León XIV, publicó la breve grabación con el texto: «Al papa León XIV le preguntaron a quién apoyaría entre Estados Unidos y Perú en el Mundial. ¿Su respuesta? 'Probablemente Perú'».

La declaración tiene una explicación biográfica directa.

León XIV es Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955 y primer papa estadounidense de la historia, elegido 267º pontífice el 8 de mayo de 2025.

Pero también es ciudadano peruano por naturalización, tras más de tres décadas de misión en el país andino como religioso agustino.

Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023, administrador apostólico del Callao y miembro de la Conferencia Episcopal Peruana.

Su arraigo latinoamericano quedó patente desde el primer día de su pontificado: en su primera aparición pública desde el balcón de San Pedro, incluyó un saludo especial en español dirigido a Perú.

El 31 de enero, durante una fiesta en los jardines vaticanos, Perú invitó formalmente al pontífice a visitar el país.

Según reportes de enero de 2026, León XIV planea viajes a América Latina en 2026 o 2027, incluyendo Argentina, Uruguay y Perú.

La ironía del momento es considerable: Perú no se clasificó al Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección peruana terminó novena —penúltima— en las Eliminatorias Conmebol con apenas 12 puntos en 18 partidos, solo seis goles a favor y 21 en contra, en su peor campaña desde la adopción del formato actual.

El escenario planteado al papa es, en la práctica, imposible.

La respuesta de León XIV, sin embargo, refleja con precisión su identidad dual.

Además, en los últimos meses ambas personalidades han protagonizado una importante polémica.

Trump publicó un extenso y agresivo mensaje en su red social Truth Social contra el Papa León XIV, calificándolo de "débil en crimen" y "terrible en política exterior" en medio de una escalada de tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

El ataque llegó tras semanas de fricciones entre ambos, que se intensificaron cuando el Papa calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de destruir Irán si no reabrían el Estrecho de Ormuz, y también tras la reunión privada que el pontífice sostuvo el 9 de abril con David Axelrod, estratega demócrata y exasesor de Barack Obama.

El Papa León XIV intentó rebajar las tensiones con el presidente Donald Trump al declarar que existe una narrativa que no ha sido precisa en todos sus aspectos y que no tiene ningún interés en debatir con el mandatario estadounidense.

El pontífice hizo estas declaraciones durante su gira apostólica de 11 días por cuatro países africanos —Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial—, iniciada el 13 de abril, en medio de un enfrentamiento público que ha acaparado la atención internacional.