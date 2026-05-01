Arquitecta cubana: «La Habana parece una ciudad bombardeada»

La arquitecta Ileana Pérez Drago, especialista en restauración arquitectónica y excolaboradora de la Oficina del Historiador de La Habana, describió el estado actual de la capital cubana con una imagen demoledora: «Las fotos que se ven de La Habana parecen una ciudad bombardeada, parece que ha pasado una guerra».

Pérez Drago, que reside actualmente en Miami y ha trabajado en proyectos de restauración colonial en Cuba, hizo estas declaraciones en una entrevista sobre la futura reconstrucción urbana del país en una posible transición política.

La arquitecta relató una anécdota que ilustra la magnitud del deterioro. Hace más de 30 años llevó diapositivas de La Habana a un curso de restauración en Italia, donde otro participante presentaba imágenes de zonas bombardeadas del Líbano.

Las fotos eran prácticamente indistinguibles. «Yo empecé mi charla diciendo, bueno, esto no es el resultado de una guerra, y la gente se empezó a reír porque, claro, yo lo que estaba llevando era igualito que lo del Líbano», recordó.

Lo más alarmante, advirtió, es que aquello fue hace tres décadas: «Ahora todo está muchísimo peor».

Pérez Drago identificó Habana Vieja y Centro Habana como las zonas con mayor concentración de problemas estructurales de todo el país, mientras que las provincias están, en sus palabras, «menos mal» que la capital. «Hay un colapso en general del país y también hay un colapso de la arquitectura», afirmó.

Los datos respaldan ese diagnóstico: en La Habana colapsan alrededor de 1,000 edificaciones al año, el déficit habitacional nacional supera las 900,000 unidades y el 35% del parque existente se encuentra en estado regular o malo.

La arquitecta recordó que al trabajar en edificios de La Habana Vieja haciendo levantamientos arquitectónicos, los propios residentes la confrontaban: «A veces la gente se ponía un poco brava y te tenías un poco que ir porque tanto dibujito, tanto dibujito y las casas se nos caen encima».

Uno de los problemas más urgentes que señaló es la resistencia de la población a abandonar viviendas en peligro de derrumbe.

«Ha habido siempre una resistencia a irse de las casas porque la gente sabe que lo que le espera son años de albergue», explicó.

Las familias confían en que las estructuras aguantarán, como han aguantado décadas sin mantenimiento. «Realmente ha aguantado 67 años a veces sin coger una gotera. Pero claro, todo tiene un límite y ya hay muchas casas que no ha aguantado y personas que han muerto».

Esa tragedia tiene rostros concretos. Una madre y su hijo murieron en noviembre de 2025 en el derrumbe de un inmueble en la calle Compostela, en La Habana Vieja.

En agosto de ese mismo año, un trabajador perdió la vida bajo los escombros de un techo colapsado en Centro Habana. Y en enero de 2026, dos derrumbes en menos de 24 horas sacudieron las calles Muralla y Teniente Rey, también en La Habana Vieja.

Quienes logran salir de esos edificios no encuentran condiciones dignas. Familias evacuadas han sido realojadas en albergues improvisados y oficinas gubernamentales sin acceso a servicios básicos, lo que alimenta el círculo vicioso: la gente prefiere quedarse en edificios que amenazan con derrumbarse antes que enfrentar años en esas condiciones.

Pérez Drago fue categórica sobre el horizonte de recuperación: «Los problemas de Cuba son tan grandes que no se puede pretender que en un año ni en dos los problemas de Cuba se resuelvan».

La arquitecta estima que la reconstrucción completa del parque habitacional requerirá al menos 15 años de trabajo sostenido, con equipos mixtos de profesionales locales e internacionales y regulaciones estrictas que hoy no existen.