Edificaciones en derrumbe en la zona del Malecón de La Habana.

La viceprimera ministra Inés María Chapman encabezó este fin de semana un recorrido por zonas cercanas al Malecón habanero junto a las principales autoridades de la capital, con el objetivo declarado de identificar edificios deteriorados y estructuras en peligro de derrumbe.

El recorrido, difundido por Canal Caribe, reveló lo que los habaneros conocen desde hace décadas: múltiples edificios con fachadas dañadas, estructuras al borde del colapso y parques con graves problemas de saneamiento.

Entre los lugares identificados como urgentes figuran el Castillito —edificio histórico ubicado en el Malecón cerca del Torreón de la Chorrera—, la residencia estudiantil universitaria y áreas del histórico muro del Malecón.

Las entidades responsables de las obras —la Oficina del Historiador, el Ministerio de la Construcción, Aguas de La Habana, Recreatur Inmobiliaria y el Grupo Empresarial de Comercio de La Habana— informaron que ya trabajan en varios proyectos, aunque sin ofrecer plazos concretos.

El recorrido ocurre en un contexto de deterioro estructural crónico que el régimen ha ignorado durante décadas. Según cifras oficiales, cada año colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones en La Habana, y el déficit habitacional nacional supera las 800,000 unidades.

En 2025, los derrumbes cobraron al menos seis vidas en la capital. En julio, tres personas incluida una niña de siete años murieron en el colapso del edificio en Monte 722, en La Habana Vieja. Ese mismo fin de semana, Roberto Álvarez Castillo, de 60 años, falleció en un derrumbe en Santo Suárez.

En agosto de 2025, un bebé de cinco meses murió en el Cerro cuando un muro se derrumbó durante lluvias e inundó su vivienda. En noviembre, Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, y su madre Sara Paula Díaz, de 64 años, perdieron la vida en el colapso de un edificio en Compostela entre Muralla y Sol.

La única intervención documentada en el Malecón en años recientes fue tapar de emergencia un enorme agujero en el muro antes de la llegada del huracán Rafael, en noviembre de 2024. El ciclón causó más de 460 derrumbes en la capital.

La visita de Chapman genera escepticismo dado su historial de propuestas desconectadas de la realidad. En octubre de 2025 sugirió sacar televisores a la calle conectados a grupos electrógenos para que la población viera orientaciones gubernamentales durante los apagones. El 9 de abril propuso mapificar la situación del agua en Matanzas, donde 300,000 personas enfrentan problemas de abastecimiento, también sin plazos ni soluciones concretas.

El gobierno cubano ha sido criticado reiteradamente por priorizar la construcción de hoteles para el turismo sobre la restauración de viviendas y patrimonio, mientras el Malecón y sus edificios aledaños se hunden en el abandono.