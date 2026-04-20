Régimen cubano “descubre” ahora edificios a punto de caer en el Malecón tras décadas de abandono

La viceprimera ministra Inés María Chapman encabezó este fin de semana un recorrido por zonas cercanas al Malecón habanero junto a las principales autoridades de la capital, con el objetivo declarado de identificar edificios deteriorados y estructuras en peligro de derrumbe.
El recorrido, difundido por Canal Caribe, reveló lo que los habaneros conocen desde hace décadas: múltiples edificios con fachadas dañadas, estructuras al borde del colapso y parques con graves problemas de saneamiento.
Entre los lugares identificados como urgentes figuran el Castillito —edificio histórico ubicado en el Malecón cerca del Torreón de la Chorrera—, la residencia estudiantil universitaria y áreas del histórico muro del Malecón.
Las entidades responsables de las obras —la Oficina del Historiador, el Ministerio de la Construcción, Aguas de La Habana, Recreatur Inmobiliaria y el Grupo Empresarial de Comercio de La Habana— informaron que ya trabajan en varios proyectos, aunque sin ofrecer plazos concretos.
El recorrido ocurre en un contexto de deterioro estructural crónico que el régimen ha ignorado durante décadas. Según cifras oficiales, cada año colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones en La Habana, y el déficit habitacional nacional supera las 800,000 unidades.
En 2025, los derrumbes cobraron al menos seis vidas en la capital. En julio, tres personas incluida una niña de siete años murieron en el colapso del edificio en Monte 722, en La Habana Vieja. Ese mismo fin de semana, Roberto Álvarez Castillo, de 60 años, falleció en un derrumbe en Santo Suárez.
En agosto de 2025, un bebé de cinco meses murió en el Cerro cuando un muro se derrumbó durante lluvias e inundó su vivienda. En noviembre, Carlos Fidel Sánchez Díaz, de 38 años, y su madre Sara Paula Díaz, de 64 años, perdieron la vida en el colapso de un edificio en Compostela entre Muralla y Sol.
La única intervención documentada en el Malecón en años recientes fue tapar de emergencia un enorme agujero en el muro antes de la llegada del huracán Rafael, en noviembre de 2024. El ciclón causó más de 460 derrumbes en la capital.
La visita de Chapman genera escepticismo dado su historial de propuestas desconectadas de la realidad. En octubre de 2025 sugirió sacar televisores a la calle conectados a grupos electrógenos para que la población viera orientaciones gubernamentales durante los apagones. El 9 de abril propuso mapificar la situación del agua en Matanzas, donde 300,000 personas enfrentan problemas de abastecimiento, también sin plazos ni soluciones concretas.
El gobierno cubano ha sido criticado reiteradamente por priorizar la construcción de hoteles para el turismo sobre la restauración de viviendas y patrimonio, mientras el Malecón y sus edificios aledaños se hunden en el abandono.
Preguntas frecuentes sobre el deterioro de edificios en el Malecón de La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las autoridades de La Habana están preocupadas por los edificios del Malecón?
Las autoridades han identificado múltiples edificios deteriorados y en peligro de derrumbe cerca del Malecón. Este problema ha sido ignorado durante años, y el riesgo que presentan estas estructuras es significativo para los residentes y el patrimonio de la ciudad.
¿Cuáles son las consecuencias del abandono de los edificios en La Habana?
El abandono ha resultado en colapsos mortales y un déficit habitacional crítico en La Habana. Cada año, aproximadamente 1,000 edificaciones colapsan, llevando a múltiples muertes y dejando a familias sin hogar. La falta de mantenimiento adecuado ha convertido muchas viviendas en riesgos mortales.
¿Qué medidas se están tomando para solucionar el problema de los edificios en riesgo en La Habana?
Las entidades responsables están trabajando en proyectos para abordar el deterioro, pero no se han proporcionado plazos concretos. La Oficina del Historiador, el Ministerio de la Construcción, y otras instituciones están involucradas en estas iniciativas, aunque la falta de detalles genera escepticismo entre los ciudadanos.
¿Cómo afecta la crisis habitacional a los ciudadanos cubanos en el día a día?
La crisis habitacional expone a los cubanos a vivir en condiciones de riesgo constante y a la inseguridad de sus viviendas. Muchas familias no tienen otra opción que residir en edificios deteriorados, enfrentándose a colapsos potenciales y viviendo con miedo a nuevos derrumbes.
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