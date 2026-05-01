Trump impone arancel del 25% a autos y camiones europeos y acusa a la UE de incumplir acuerdo comercial

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El presidente Donald Trump anunció este viernes que la próxima semana elevará al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones importados de la Unión Europea, en una escalada que amenaza con sacudir la economía mundial en un momento ya frágil, según informó The Associated Press vía Telemundo.

Trump publicó el anuncio en su red social Truth Social, donde acusó a la UE de «no estar cumpliendo con nuestro acuerdo comercial plenamente acordado», sin detallar en el mensaje cuáles son sus objeciones concretas.

La medida rompe con el llamado Acuerdo de Turnberry, negociado en julio de 2025 entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el campo de golf de Trump en Escocia, que establecía un techo arancelario del 15% sobre la mayoría de los bienes europeos.

Ese pacto ya había sufrido un primer golpe en febrero de este año, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Trump carecía de autoridad legal para imponer aranceles bajo la ley de emergencias económicas, lo que redujo el techo efectivo al 10% y obligó al gobierno a buscar nuevas vías legales para reimponerlos.

Tras ese fallo, el Parlamento Europeo suspendió los votos de ratificación del acuerdo, mientras la Comisión Europea exigía que Washington respetara sus compromisos: «Un acuerdo es un acuerdo. Como el mayor socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que Estados Unidos cumpla con sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta».

El nuevo arancel del 25% golpea directamente a los grandes fabricantes europeos: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Audi, entre otros. Las bolsas europeas reaccionaron de inmediato con caídas: Daimler perdió 3,64%, Volkswagen 2,83%, Porsche 2,76%, BMW 2,28% y Mercedes-Benz 1,66%.

La UE había estimado que el Acuerdo de Turnberry ahorraría a sus fabricantes de automóviles entre 500 y 600 millones de euros mensuales. En 2024, el bloque exportó a Estados Unidos vehículos por valor de 50.889 millones de euros, con Alemania liderando el 64% del total.

El comercio total entre ambas economías ascendió a 1,7 billones de euros en 2024, según la agencia estadística Eurostat, con un promedio de 4.600 millones de euros diarios.

Los nuevos aranceles no aplicarán a vehículos producidos en plantas estadounidenses, lo que incentiva a los fabricantes europeos a relocalizar su producción en territorio de Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que Trump amenaza con medidas drásticas contra el bloque. En mayo de 2025 anunció aranceles del 50% a todos los productos europeos, pospuestos tras el diálogo con Von der Leyen, y en enero de este año amenazó con aranceles del 25% a ocho países europeos para presionar sobre la venta de Groenlandia.

El gobierno Trump también está siendo investigado sobre desequilibrios comerciales y riesgos para la seguridad nacional, lo que podría poner el Acuerdo de Turnberry en riesgo adicional de violación.

La Comisión Europea había advertido con claridad en febrero: «Los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del tope claro y global previamente acordado».