Trump amenaza con aranceles de 25 % a ocho países europeos para forzar la venta de Groenlandia

Vídeos relacionados:

Ver más

El presidente Donald Trump anunció este sábado que impondrá aranceles a varios países europeos a partir de febrero de 2026 para presionarlos a aceptar un acuerdo de “compra total” de Groenlandia, al considerar la isla vital para la seguridad nacional y mundial.

En un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos ha “subvencionado” durante décadas a Dinamarca y a otros países de la Unión Europea al no cobrarles aranceles, y sostuvo que ahora es momento de que “den algo a cambio” porque, según dijo, “la paz mundial está en juego”.

Captura de Truth Social/Donald Trump

El mandatario aseguró que China y Rusia buscan controlar Groenlandia y que Dinamarca “no puede hacer nada para evitarlo”, al minimizar las capacidades defensivas actuales del territorio.

En ese contexto, afirmó que solo Estados Unidos, bajo su presidencia, puede garantizar la protección de la isla y evitar que se convierta en un punto de conflicto global.

Trump anunció que, a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los bienes que exporten a Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Captura de Truth Social/Donald Trump

A partir del 1 de junio de 2026, esa tarifa aumentará al 25 %. Los aranceles se mantendrán vigentes hasta que, según el presidente, se alcance un acuerdo para la “compra completa y total” de Groenlandia.

El mandatario vinculó la adquisición de la isla con el desarrollo de sistemas de defensa avanzados, incluido el llamado “Golden Dome”, al señalar que su efectividad máxima depende de la inclusión de Groenlandia por razones geográficas y estratégicas.

Indicó que Washington invierte “cientos de miles de millones de dólares” en programas de seguridad relacionados con ese sistema, incluso con la posible protección de Canadá.

Trump afirmó que Estados Unidos ha intentado comprar Groenlandia durante más de 150 años y que varios presidentes lo han intentado sin éxito debido a la negativa de Dinamarca.

Según su mensaje, el contexto actual de armamento moderno y competencia global hace que la adquisición sea ahora “especialmente importante”.

La advertencia se produce después de que, la víspera, Trump declarara públicamente que consideraría imponer aranceles a los países que se opongan a sus planes sobre Groenlandia, durante una mesa redonda en la Casa Blanca.

El mandatario sostuvo entonces que la isla es indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La renovada ofensiva ha generado preocupación entre aliados europeos y dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

En semanas recientes, países como Francia, Alemania, Suecia y Noruega han desplegado tropas en Groenlandia como medida preventiva, según reportes internacionales, en medio del aumento de tensiones en el Ártico.

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, alberga una base militar estadounidense y ha ganado relevancia estratégica por el deshielo asociado al cambio climático, que abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a recursos naturales.

En el plano interno, la propuesta enfrenta un fuerte rechazo. Una encuesta de la Universidad Quinnipiac indicó que el 86 % de los votantes estadounidenses se opone a una acción militar para tomar control de Groenlandia, mientras que un 55 % rechaza cualquier intento de compra y solo un 37 % lo respalda.

A pesar de ello, Trump ha reiterado que no descarta ninguna herramienta económica o estratégica para lograr su objetivo y sostuvo que Estados Unidos está “inmediatamente abierto a negociar” con Dinamarca y los países europeos implicados.