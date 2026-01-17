Trump amenaza con aranceles de 25 % a ocho países europeos para forzar la venta de Groenlandia

Vídeos relacionados:
El presidente Donald Trump anunció este sábado que impondrá aranceles a varios países europeos a partir de febrero de 2026 para presionarlos a aceptar un acuerdo de “compra total” de Groenlandia, al considerar la isla vital para la seguridad nacional y mundial.
En un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos ha “subvencionado” durante décadas a Dinamarca y a otros países de la Unión Europea al no cobrarles aranceles, y sostuvo que ahora es momento de que “den algo a cambio” porque, según dijo, “la paz mundial está en juego”.
El mandatario aseguró que China y Rusia buscan controlar Groenlandia y que Dinamarca “no puede hacer nada para evitarlo”, al minimizar las capacidades defensivas actuales del territorio.
En ese contexto, afirmó que solo Estados Unidos, bajo su presidencia, puede garantizar la protección de la isla y evitar que se convierta en un punto de conflicto global.
Trump anunció que, a partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los bienes que exporten a Estados Unidos.
A partir del 1 de junio de 2026, esa tarifa aumentará al 25 %. Los aranceles se mantendrán vigentes hasta que, según el presidente, se alcance un acuerdo para la “compra completa y total” de Groenlandia.
El mandatario vinculó la adquisición de la isla con el desarrollo de sistemas de defensa avanzados, incluido el llamado “Golden Dome”, al señalar que su efectividad máxima depende de la inclusión de Groenlandia por razones geográficas y estratégicas.
Indicó que Washington invierte “cientos de miles de millones de dólares” en programas de seguridad relacionados con ese sistema, incluso con la posible protección de Canadá.
Trump afirmó que Estados Unidos ha intentado comprar Groenlandia durante más de 150 años y que varios presidentes lo han intentado sin éxito debido a la negativa de Dinamarca.
Según su mensaje, el contexto actual de armamento moderno y competencia global hace que la adquisición sea ahora “especialmente importante”.
La advertencia se produce después de que, la víspera, Trump declarara públicamente que consideraría imponer aranceles a los países que se opongan a sus planes sobre Groenlandia, durante una mesa redonda en la Casa Blanca.
El mandatario sostuvo entonces que la isla es indispensable para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La renovada ofensiva ha generado preocupación entre aliados europeos y dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
En semanas recientes, países como Francia, Alemania, Suecia y Noruega han desplegado tropas en Groenlandia como medida preventiva, según reportes internacionales, en medio del aumento de tensiones en el Ártico.
Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, alberga una base militar estadounidense y ha ganado relevancia estratégica por el deshielo asociado al cambio climático, que abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a recursos naturales.
En el plano interno, la propuesta enfrenta un fuerte rechazo. Una encuesta de la Universidad Quinnipiac indicó que el 86 % de los votantes estadounidenses se opone a una acción militar para tomar control de Groenlandia, mientras que un 55 % rechaza cualquier intento de compra y solo un 37 % lo respalda.
A pesar de ello, Trump ha reiterado que no descarta ninguna herramienta económica o estratégica para lograr su objetivo y sostuvo que Estados Unidos está “inmediatamente abierto a negociar” con Dinamarca y los países europeos implicados.
Preguntas frecuentes sobre los aranceles de Trump y la compra de Groenlandia
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Trump quiere comprar Groenlandia?
Trump considera que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a su posición estratégica en el Ártico y su potencial para el desarrollo de sistemas de defensa avanzados. Además, teme que Rusia o China puedan tomar control del territorio si Estados Unidos no lo hace.
¿Cuáles son los aranceles que Trump impondrá a los países europeos?
Trump anunció aranceles del 10 % a partir de febrero de 2026 sobre todos los bienes que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia exporten a Estados Unidos. Estos aumentarán al 25 % en junio de 2026 si no se alcanza un acuerdo para la compra de Groenlandia.
¿Cuál es la reacción de Europa ante la propuesta de compra de Groenlandia?
La propuesta de Trump ha sido rechazada enérgicamente por líderes europeos, quienes han reafirmado que Groenlandia pertenece a su pueblo y solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre su futuro. Además, países como Francia, Alemania, Suecia y Noruega han desplegado tropas en Groenlandia como medida preventiva.
¿Cómo ha reaccionado Groenlandia a las intenciones de Trump?
Las autoridades de Groenlandia han expresado un rechazo contundente a cualquier propuesta de compra por parte de Estados Unidos, afirmando que la soberanía de Groenlandia no está en venta y que desean continuar siendo parte del Reino de Dinamarca.
¿Qué impacto podrían tener los aranceles propuestos por Trump?
Los aranceles podrían exacerbar las tensiones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y Europa, afectando las economías de ambos lados. Además, podrían amenazar la estabilidad de la OTAN si las medidas son percibidas como coercitivas o unilaterales.
