"No se trata del pueblo que desfila, sino del que no puede manifestarse", dice profesor y jurista cubano

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Mientras el régimen cubano organizaba este viernes su acostumbrado desfile del Día Internacional de los Trabajadores bajo la consigna «La Patria se defiende», el jurista y exprofesor universitario René Fidel González García publicó desde Santiago de Cuba un contundente mensaje en Facebook que desnuda la hipocresía política del acto: «No se trata del pueblo que desfila, sino del pueblo que no puede manifestarse».

González García, Doctor en Ciencias Jurídicas y exprofesor titular de la Universidad de Oriente, fue despedido y vetado profesionalmente en noviembre de 2016 por sus artículos críticos al régimen, en un procedimiento plagado de arbitrariedades. Desde entonces, no ha dejado de expresarse críticamente a través de las redes sociales.

Captura de FB/René Fidel González García

En su publicación, el profesor argumenta que «reconocer y garantizar los derechos políticos constitucionales nunca consiste en concederlos a unos y negarlos a otros. Un privilegio no es, ni podrá ser jamás, un derecho».

Para el académico, permitir que unos marchen mientras se reprime a quienes quieren manifestarse libremente «implica anular la igualdad política y excluir a una parte de la ciudadanía del ejercicio de sus derechos».

Esta exclusión —reconoce el jurista— puede sostenerse en el tiempo, pero no puede legitimarse: «Puede hacerse durante un tiempo, incluso ocultarse por mucho tiempo, pero no puede justificarse ni ética ni jurídicamente por lo que es en esencia: exclusión política».

La represión que acompañó al desfile confirma exactamente lo que denuncia. La víspera del 1 de mayo, el periodista Ángel Cuza Alfonso fue detenido frente a su hija pequeña en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado. Al menos 18 reporteros, activistas y opositores sufrieron cortes de internet desde la jornada previa, y decenas fueron sitiados o detenidos.

A ese cuadro se sumó otra práctica institucionalizada: niños sacados de sus escuelas en San Miguel del Padrón y Santiago de Cuba para participar en marchas previas, una costumbre que el régimen arrastra desde los años 60.

El acto central no se celebró en la Plaza de la Revolución sino en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero. Miguel Díaz-Canel encabezó la marcha acompañado por su esposa Lis Cuesta y el canciller Bruno Rodríguez, rodeados por un amplio anillo de seguridad, mientras el nonagenario Raúl Castro presidió el acto político central.

La ironía del desfile resulta más aguda al examinar la situación real de los trabajadores que marchan. El salario medio en Cuba era de apenas 6,930 CUP mensuales en 2025 —unos 15 dólares—, mientras una pareja necesita más de 45,000 CUP al mes para cubrir necesidades básicas. Son esos mismos trabajadores empobrecidos quienes se ven presionados a desfilar en celebración de un sistema que los condena a la precariedad.

El aire del desfile fue abiertamente bélico, enmarcado en el «Año de Preparación para la Defensa», en respuesta al clima de crecientes tensiones con la administración del presidente Donald Trump. En medio de la crisis, el régimen convocó al primero de mayo con tono de guerra, movilizando a los sindicatos oficiales desde el amanecer.

No es la primera vez que González García lanza una advertencia de este calibre: en abril ya había señalado que la crisis cubana es peor que en 1953 bajo Batista, urgiendo a una nueva generación a actuar. Este viernes cerró su mensaje con una visión del tiempo por venir: «En los territorios del futuro, lo verdaderamente superior a la exclusión de hoy será el respeto efectivo y la garantía plena del derecho a la igualdad política para todos. Pero aún más superior será nuestra memoria y la solidez, lúcida e irrebatible, de las razones que sostienen hoy y en ese entonces nuestro 'nunca más'».