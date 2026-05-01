"Unidad" y "eficiencia": así describe la prensa oficial el desfile en Camagüey mientras la provincia lleva meses sin luz ni transporte

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La Agencia Cubana de Noticias (ACN) describió este viernes el desfile del Primero de Mayo en Camagüey como un acto «marcado por la unidad y la eficiencia», con «masiva participación de trabajadores de todos los sectores» en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz. El contraste con la realidad que viven esos mismos trabajadores fuera de la plaza resulta difícil de ignorar.

Según el reporte oficial, colectivos laborales de la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember), la Empresa de Proyectos e Ingeniería (ENPA), la Empresa de Frutas Selectas y la Empresa Agroindustrial de Granos marcharon junto a mipymes y otras formas de gestión no estatal, todo ello presentado como prueba del «avance de los encadenamientos productivos». El lema del desfile fue «La Patria se defiende», dedicado al Centenario del natalicio de Fidel Castro y al 65 aniversario de Playa Girón.

Luis Norberto Díaz Gómez, director de la ENPA, declaró a la ACN que «gracias al encadenamiento productivo la empresa es capaz actualmente de dar solución a diversos problemas relacionados con el mantenimiento de equipos y el déficit energético». Una afirmación notable en una provincia donde los apagones superan las 12 y hasta 20 horas diarias, paralizando servicios básicos y actividades cotidianas.

La «eficiencia» que celebra la prensa del régimen ocurre en el mismo territorio donde, en febrero, se llegó a tener solo una guagua diaria hacia La Habana por escasez de diésel, con el resto del transporte interprovincial suspendido. Las radiobases de telecomunicaciones, por su parte, operaban apenas entre dos y seis horas diarias por falta de combustible, dejando sin señal telefónica ni internet a zonas como Minas, Senado, Lugareño y Redención.

Jenry Puentes Rodríguez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, elevó el tono bélico del acto al declarar que «frente a las amenazas del imperio se agiganta el espíritu de lucha lo mismo en el surco, en las aulas, los hospitales, la termoeléctrica, los centros científicos y en cada espacio donde hoy se buscan soluciones, se innova y racionaliza». Lo que no mencionó es que, apenas semanas atrás, la propia CTC pedía a los trabajadores que ellos mismos solucionaran las deficiencias energéticas del país, trasladando a los obreros la responsabilidad de una crisis fabricada por 67 años de dictadura.

La participación en estos desfiles es formalmente «voluntaria», aunque en la práctica tiene carácter obligatorio para los trabajadores estatales. Este año, el régimen sacó a niños de las escuelas para engrosar las marchas del Primero de Mayo, una práctica que desmiente cualquier pretensión de espontaneidad popular.

Acompañaron el desfile en Camagüey el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, el gobernador Jorge Enrique Sutil Sarabia y Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El telón de fondo hace aún más grotesco el espectáculo. El salario medio estatal cubano es de 6,930 pesos mensuales —equivalentes a unos 15 dólares al cambio informal—, mientras el costo básico de alimentación para una persona supera más de cinco salarios completos. La ONU reconoció en abril la necesidad de asistencia humanitaria en 60 municipios cubanos, y cinco provincias presentan niveles extremos de inseguridad alimentaria, según el informe del programa de monitoreo alimentario de ese mes.

A nivel nacional, el acto central de este Primero de Mayo se trasladó de la Plaza de la Revolución a la Tribuna Antiimperialista José Martí —frente a la Embajada de Estados Unidos en el Malecón habanero— bajo el argumento de la «austeridad». El régimen que convocó la marcha con tono de guerra en medio de su peor crisis económica no encontró mejor forma de celebrar a los trabajadores cubanos que recordarles, una vez más, que la culpa de todo la tiene el «imperio». Un cuento que ya muy pocos se creen.