Cubana llama dictador a Trump y se queja de su rostro en los pasaportes: «Prefiero a Mickey Mouse»

Una cubanoamericana publicó este viernes un video en X en el que llama «dictador» a Donald Trump y anuncia que no tramitará el pasaporte de su hija mientras lleve la imagen del presidente, desatando una avalancha de críticas en los comentarios que señalan la contradicción de comparar a Estados Unidos con una dictadura.

El video surge días después del anuncio de los nuevos pasaportes conmemorativos con la imagen de Trump, una edición limitada de 25,000 unidades que el Departamento de Estado lanzará en julio de 2026 para celebrar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

En el clip, la mujer muestra su pasaporte americano y declara: «Para el 2034 yo espero que ese dictador, mi amor, ya no esté por todo esto. Es más, me gustaría que pusieran hasta Mickey Mouse. No me interesa, menos la cara de él».

Luego anuncia que no gestionará el documento de su hija: «Ella no va a tener un pasaporte con la cara de ese sucio aquí. No me da la gana. ¿Me entiendes? Y estoy en todo mi derecho».

La reacción de los usuarios fue mayoritariamente crítica hacia la protagonista del video, con cientos de comentarios que cuestionan la coherencia de sus palabras.

Mayra Dominguez, quien reposteó el clip en su cuenta de X, escribió: «Escuchar a un cubano americano decir desde la libertad, que está viviendo en una dictadura Y que Donald Trump es un dictador, resulta contradictorio e incoherente. Tienes toda la libertad de expresar tu opinión, pero no significa que sea certera».

Otro comentario fue aún más directo: «Dictador porque ya no tienen el relajito que tenían con los demócratas. Si tanto se siente incómoda que renuncie a la ciudadanía y regrese a Cuba».

Un tercer usuario apuntó a una reflexión más amplia sobre la comunidad: «La democracia no se hizo para el cubano, la historia republicana democrática de Cuba es muy corta. En Cuba siempre ha primado la dictadura de un lado o de otro».

El debate refleja la profunda división dentro del exilio cubano en Miami respecto a Trump: mientras una parte mayoritaria lo apoya por su postura dura contra el régimen castrista, otra —especialmente migrantes más recientes— lo critica por el fin del programa de visas humanitarias para cubanos en 2025.

La acusación de «dictador» hacia Trump genera especial rechazo entre quienes vivieron o conocen de primera mano la dictadura de los Castro, donde no existe libertad de prensa, ni elecciones libres, ni derecho a protestar sin riesgo de cárcel.

El pasaporte estadounidense conmemorativo incluye un retrato de Trump tomado durante su segunda inauguración, rodeado por el texto de la Declaración de Independencia y su firma en letras doradas, siendo la primera vez en la historia que un presidente vivo aparece en ese documento.

El anuncio también generó polémica a nivel nacional: la exfuncionaria Desirée Cormier Smith lo calificó de «inconsistente con los principios de una democracia» y más propio de «una monarquía o peor, un culto que idolatra a su líder», mientras que los cambios recientes en la movilidad del pasaporte estadounidense ya habían generado debate entre viajeros y migrantes.

Dominguez cerró su publicación con una defensa del sistema democrático: «Donald Trump fue elegido por mayoría y no ha parado de trabajar para este gran país. Si a usted no le gusta, no te queda de otra que esperar las próximas elecciones. Dios bendiga a Los Estados Unidos de América».