Miami evalúa reactivar polémico programa de multas por cámaras en autobuses escolares

Vídeos relacionados:
El polémico programa de cámaras instaladas en autobuses escolares de Miami-Dade podría volver a funcionar, seis meses después de su suspensión por fallos técnicos, críticas ciudadanas y la falta de un mecanismo claro para impugnar las multas.
El Nuevo Herald informó que durante una reunión del comité escolar celebrada esta semana, el miembro de la junta Danny Espino propuso retomar la iniciativa a través de un nuevo sistema de audiencias virtuales.
El sistema será gestionado por jueces administrativos de Tallahassee y deben resolver cerca de 8,600 impugnaciones de multas aún pendientes. La propuesta será votada el 8 de octubre.
El programa, impulsado en 2023 por el distrito escolar y la empresa privada BusPatrol, permitía emitir multas automáticas de $225 a conductores que no se detuvieran ante la señal de "stop" de los autobuses públicos. La compañía se quedaba con el 70 % de los ingresos y el 30 % iba al distrito. Los autobuses privados no fueron incluidos en esta medida.
La intención original era reforzar la seguridad de los estudiantes, pero el plan generó una ola de quejas cuando miles de conductores fueron multados, incluso asegurando que transitaban legalmente al otro lado de un separador central de vías, lo cual es permitido por la ley de Florida.
Esta situación obligó a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade a suspender la aplicación de las multas en marzo pasado.
Lo más leído hoy:
Una auditoría del distrito reveló serias deficiencias en el diseño e implementación del programa, señalando falta de revisión previa y escasa comunicación entre las entidades involucradas. También criticó que el contrato con BusPatrol, al generar ingresos, evitó el proceso de licitación pública.
El superintendente José Dotres pidió cautela antes de comprometer fondos públicos para cubrir los costos de las apelaciones. Sin el respaldo de la policía, el programa no podrá reactivarse, advirtió Espino, quien defiende la creación de un fondo específico para administrar ingresos y egresos del sistema.
Preguntas frecuentes sobre el programa de cámaras en autobuses escolares de Miami
¿Por qué se suspendió el programa de cámaras en autobuses escolares de Miami?
El programa se suspendió debido a fallos técnicos, críticas ciudadanas y la falta de un mecanismo claro para impugnar las multas. Además, una auditoría reveló serias deficiencias en su diseño e implementación, incluyendo la falta de revisión previa y poca comunicación entre las entidades involucradas.
¿Qué cambios se proponen para reactivar el programa de cámaras en autobuses escolares?
Se propone retomar la iniciativa a través de un nuevo sistema de audiencias virtuales, gestionado por jueces administrativos de Tallahassee, para resolver las impugnaciones pendientes. Además, se plantea la creación de un fondo específico para administrar los ingresos y egresos del sistema.
¿Cuál es el objetivo original del programa de cámaras en autobuses escolares?
El objetivo original del programa era reforzar la seguridad de los estudiantes al emitir multas automáticas a conductores que no se detuvieran ante la señal de "stop" de los autobuses públicos.
¿Cómo se distribuyen los ingresos del programa de multas en autobuses escolares?
Del total de los ingresos generados por las multas, el 70 % se destina a la empresa privada BusPatrol y el 30 % al distrito escolar de Miami-Dade.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.