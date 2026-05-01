Reclusos recién liberados en Santiago de Cuba fueron obligados a desfilar el 1ro de Mayo bajo amenaza de regresar a prisión

Decenas de ex reclusos recién liberados en Santiago de Cuba fueron obligados a participar en el desfile del 1ro de Mayo de 2026 bajo amenaza de perder beneficios legales o regresar a prisión, según denuncias documentadas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
Las orientaciones habrían emanado de la Dirección Provincial de Justicia de Santiago de Cuba, vinculada al Ministerio de Justicia local. Según los testimonios recibidos, los ex reclusos fueron citados, presionados y advertidos de que su ausencia podía ser catalogada como «falta de disciplina».
Mayeta Labrada resumió la situación con precisión: «No fueron por convicción. Fueron por miedo».
Los afectados prefirieron, según el periodista, «caminar bajo el sol, cargar consignas vacías y fingir apoyo antes que arriesgar la libertad otra vez», porque cuando la amenaza es volver a una celda, la elección deja de ser elección.
Varios de los ex reclusos aseguran que también fueron presionados para participar en la campaña «Mi Firma por la Patria», lanzada el 19 de abril por el Partido Comunista de Cuba. La recolección de firmas se realizó en espacios vinculados a estaciones policiales y otras instituciones estatales, lo que refuerza el carácter coercitivo de la convocatoria.
Esa campaña, que el régimen presentó como un movimiento espontáneo de la sociedad civil, acumuló más de 6,230,973 firmas según cifras oficiales anunciadas este viernes. Fue denunciada ampliamente por coerción: amenazas de despido en centros de trabajo, presiones en escuelas y uso de los Comités de Defensa de la Revolución.
El caso se inscribe en un patrón más amplio. Desde marzo, el régimen ha excarcelado a decenas de presos —principalmente del 11J de 2021— bajo condiciones de libertad condicional extremadamente restrictivas que incluyen prohibición de publicar en redes sociales, rutinas controladas entre vivienda y trabajo asignado por el Estado, y la amenaza permanente de reencarcelamiento.
Justicia 11J confirmó la excarcelación de al menos 20 presos políticos del 11J desde el 12 de marzo, con 18 nombres verificados públicamente. Ninguno de ellos fue incluido en el indulto masivo de 2,010 presos anunciado el 2 de abril, del que tampoco formó parte ningún preso político.
La coerción para participar en los desfiles de este año no se limitó a los ex reclusos. También se documentó la movilización forzada de niños sacados de sus escuelas para participar en las marchas en Santiago de Cuba y otras provincias.
El desfile del 1ro de Mayo de 2026 tuvo la consigna «La Patria se defiende» y un tono marcadamente bélico. Raúl Castro, de 94 años, presidió el acto central en La Habana junto a Miguel Díaz-Canel.
Mayeta Labrada sintetizó el fondo del asunto: «Lo más grave no es obligar a desfilar. Lo más grave es convertir la libertad condicional en una cadena invisible. Usar el miedo como herramienta política no es patriotismo. Es control».
Preguntas frecuentes sobre los ex reclusos obligados a desfilar en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los ex reclusos en Santiago de Cuba fueron obligados a desfilar el 1ro de Mayo?
Los ex reclusos fueron obligados a desfilar bajo amenazas de perder beneficios legales o regresar a prisión. Según el periodista Yosmany Mayeta Labrada, esto fue una medida coercitiva ligada a la Dirección Provincial de Justicia de Santiago de Cuba, vinculada al Ministerio de Justicia local. Los ex reclusos, temiendo las repercusiones, prefirieron participar en el desfile antes que arriesgar su libertad nuevamente.
¿Qué otras presiones enfrentaron los ex reclusos liberados en Cuba?
Además de ser obligados a desfilar, los ex reclusos también fueron presionados para participar en la campaña "Mi Firma por la Patria". Esta campaña, que el régimen presentó como un movimiento espontáneo, fue denunciada por coerción, incluyendo amenazas en centros de trabajo y presiones en escuelas. La recolección de firmas se realizó en espacios vinculados a instituciones estatales, reforzando el carácter coercitivo de la convocatoria.
¿Las excarcelaciones recientes en Cuba representan una libertad plena para los presos políticos?
Las excarcelaciones no representan libertad plena, sino un régimen de castigo extendido fuera de prisión. Según Justicia 11J y otras organizaciones, estas excarcelaciones se realizan bajo condiciones restrictivas, como la prohibición de publicar en redes sociales y el control del movimiento, manteniendo a los excarcelados bajo vigilancia estatal y con riesgo de reencarcelamiento.
¿Qué papel juega el miedo en el control político en Cuba?
El miedo es utilizado como una herramienta política para mantener el control sobre la población. Según Yosmany Mayeta Labrada, obligar a desfilar a los ex reclusos y convertir su libertad condicional en una "cadena invisible" es un mecanismo de control que el régimen cubano emplea para suprimir la disidencia y evitar manifestaciones de oposición.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.