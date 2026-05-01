Reclusos recién liberados en Santiago de Cuba fueron obligados a desfilar el 1ro de Mayo bajo amenaza de regresar a prisión

Decenas de ex reclusos recién liberados en Santiago de Cuba fueron obligados a participar en el desfile del 1ro de Mayo de 2026 bajo amenaza de perder beneficios legales o regresar a prisión, según denuncias documentadas por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

Las orientaciones habrían emanado de la Dirección Provincial de Justicia de Santiago de Cuba, vinculada al Ministerio de Justicia local. Según los testimonios recibidos, los ex reclusos fueron citados, presionados y advertidos de que su ausencia podía ser catalogada como «falta de disciplina».

Mayeta Labrada resumió la situación con precisión: «No fueron por convicción. Fueron por miedo».

Los afectados prefirieron, según el periodista, «caminar bajo el sol, cargar consignas vacías y fingir apoyo antes que arriesgar la libertad otra vez», porque cuando la amenaza es volver a una celda, la elección deja de ser elección.

Varios de los ex reclusos aseguran que también fueron presionados para participar en la campaña «Mi Firma por la Patria», lanzada el 19 de abril por el Partido Comunista de Cuba. La recolección de firmas se realizó en espacios vinculados a estaciones policiales y otras instituciones estatales, lo que refuerza el carácter coercitivo de la convocatoria.

Esa campaña, que el régimen presentó como un movimiento espontáneo de la sociedad civil, acumuló más de 6,230,973 firmas según cifras oficiales anunciadas este viernes. Fue denunciada ampliamente por coerción: amenazas de despido en centros de trabajo, presiones en escuelas y uso de los Comités de Defensa de la Revolución.

El caso se inscribe en un patrón más amplio. Desde marzo, el régimen ha excarcelado a decenas de presos —principalmente del 11J de 2021— bajo condiciones de libertad condicional extremadamente restrictivas que incluyen prohibición de publicar en redes sociales, rutinas controladas entre vivienda y trabajo asignado por el Estado, y la amenaza permanente de reencarcelamiento.

Justicia 11J confirmó la excarcelación de al menos 20 presos políticos del 11J desde el 12 de marzo, con 18 nombres verificados públicamente. Ninguno de ellos fue incluido en el indulto masivo de 2,010 presos anunciado el 2 de abril, del que tampoco formó parte ningún preso político.

La coerción para participar en los desfiles de este año no se limitó a los ex reclusos. También se documentó la movilización forzada de niños sacados de sus escuelas para participar en las marchas en Santiago de Cuba y otras provincias.

El desfile del 1ro de Mayo de 2026 tuvo la consigna «La Patria se defiende» y un tono marcadamente bélico. Raúl Castro, de 94 años, presidió el acto central en La Habana junto a Miguel Díaz-Canel.

Mayeta Labrada sintetizó el fondo del asunto: «Lo más grave no es obligar a desfilar. Lo más grave es convertir la libertad condicional en una cadena invisible. Usar el miedo como herramienta política no es patriotismo. Es control».