Venezuela envía técnicos para reparar vías dañadas por huracán Melissa en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El régimen cubano recibió apoyo técnico de Venezuela para reparar las vías y puentes dañados por el huracán Melissa en la provincia de Santiago de Cuba.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó en una publicación en Facebook que un vuelo procedente de la República Bolivariana de Venezuela arribó de madrugada al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales, transportando una brigada de especialistas técnicos e integrantes del sector eléctrico con la misión de colaborar en la rehabilitación de la infraestructura vial afectada por el fenómeno meteorológico.

Captura Facebook / Eduardo Rodríguez Dávila

La delegación fue recibida por el viceministro primero de Transporte, Luis Rosés, y el viceministro de la Construcción, Ricardo Carbajo Chelala, junto a autoridades provinciales.

De acuerdo con Rodríguez, la brigada incluye ingenieros civiles, expertos en puentes, técnicos en obras de vialidad y especialistas en vías de comunicación.

También se incorporó un grupo de trabajadores del sector eléctrico que participará en la restauración de servicios básicos en las zonas más dañadas.

Lo más leído hoy:

El ministro calificó el gesto como una muestra de “solidaridad” entre ambos países, aunque en la práctica refuerza los lazos de dependencia entre dos regímenes autoritarios que se sostienen mutuamente mediante intercambios políticos y económicos.

En las próximas horas, se espera la llegada de dos embarcaciones con recursos complementarios.

El primero, perteneciente al mecanismo ALBA, arribará esta tarde a Santiago de Cuba, mientras que el segundo zarpará desde el puerto venezolano de La Guaira transportando alimentos y colchones destinados a comunidades afectadas, subrayó Rodríguez.

La llegada de la misión técnica venezolana se presenta oficialmente como un impulso a la recuperación tras el paso del huracán Melissa, pero también evidencia el uso político de la cooperación entre La Habana y Caracas, que mantienen una estrecha alianza basada en intereses ideológicos más que en resultados concretos para la población cubana.

Antes, el régimen cubano había informado que un buque con más de cinco mil toneladas de alimentos, medicinas, enseres y juguetes partió desde el puerto de La Guaira, en Venezuela, con destino al oriente de Cuba para apoyar a los damnificados por el huracán Melissa.