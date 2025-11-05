Varias carreteras permanecen intransitables en el oriente cubano tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:
El huracán Melissa dejó un panorama crítico en la red vial del oriente de Cuba, donde numerosos tramos permanecen dañados o bajo restricciones de tránsito, según confirmaron las autoridades del Ministerio de Transporte y las comisiones provinciales de seguridad vial.
El ministro Eduardo Rodríguez Dávila informó en Facebook que, aunque algunas rutas ya fueron parcialmente restablecidas, persisten afectaciones graves en Granma, Las Tunas, Holguín y Guantánamo, lo que limita la movilidad y el acceso a comunidades rurales aisladas.
En Las Tunas, la carretera hacia Puerto Padre continúa en recuperación, con el puente Plan Lechero aún parcialmente inundado. Situaciones similares se reportan en los tramos Tunas–Ojo de Agua y Holguín–Moa, mientras que la Moa–Baracoa solo está habilitada para transporte especializado.
En Granma, una de las provincias más golpeadas por Melissa, la red vial sufre un colapso parcial. Los tramos Bayamo–Cauto Embarcadero, Cauto Embarcadero–Río Cauto y Cauto Embarcadero–límite con Las Tunas solo permiten el paso de vehículos especializados. Las carreteras Manzanillo–Cauto Embarcadero, Manzanillo–Niquero y el entronque Pilón están en proceso de rehabilitación, mientras que la carretera Granma sigue parcialmente intransitable.
En Santiago de Cuba, aunque las vías principales Guantánamo–Santiago y Santiago–Bayamo mantienen la circulación, otras como Santiago–Holguín (por Palma Barajagua) y el acceso hacia El Cobre y Palma Soriano continúan bajo trabajos de reparación. En la carretera Granma, desde Santiago hasta el kilómetro 92, se reporta una socavación en el kilómetro 57, mientras que varias comunidades —Uvero, Ocujal, Palma Mocha, La Plata, La Magdalena, El Macho y El Macío— permanecen incomunicadas.
Por su parte, la Comisión Provincial de Seguridad Vial de Granma comunicó que el puente sobre el río Salado, en el kilómetro 34 de la carretera Las Tunas–Bayamo, resultó dañado por las inundaciones. Debido a ello, quedó prohibida la circulación por el tramo, y los conductores deberán usar la Carretera Central como vía alternativa hasta que se realicen las reparaciones necesarias.
Las autoridades exhortan a la población a evitar desplazamientos innecesarios y a mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras brigadas de vialidad y defensa civil trabajan en la rehabilitación de las rutas y puentes afectados por el paso del huracán Melissa.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en la infraestructura de Cuba
¿Cuáles son las principales afectaciones en las carreteras del oriente cubano tras el huracán Melissa?
El huracán Melissa ha dejado numerosas carreteras intransitables en el oriente cubano, afectando especialmente las provincias de Granma, Las Tunas, Holguín y Guantánamo. Tramos como Bayamo–Cauto Embarcadero y Holguín–Moa están bajo restricciones, mientras que la carretera Moa–Baracoa solo permite transporte especializado. Además, el puente sobre el río Salado en la carretera Las Tunas–Bayamo está dañado, prohibiendo el tránsito regular.
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a las telecomunicaciones en el oriente de Cuba?
Más del 40% de la telefonía fija y hasta el 88% de las radiobases están fuera de servicio en provincias orientales como Granma, Santiago, Holguín, Guantánamo y Las Tunas. La falta de electricidad ha sido el principal obstáculo para restablecer los servicios. ETECSA reporta que las fibras ópticas han sufrido cortes significativos, complicando aún más las comunicaciones.
¿Qué medidas se están tomando para restablecer el transporte en Cuba tras el huracán Melissa?
El Ministerio de Transporte de Cuba ha anunciado medidas para restablecer gradualmente los servicios de transporte una vez que las condiciones lo permitan. Actualmente, los servicios de trenes, ómnibus y vuelos hacia las provincias más afectadas están cancelados. Se están evaluando las carreteras y vías férreas para determinar su seguridad antes de reanudar operaciones.
¿Qué comunidades permanecen incomunicadas debido al huracán Melissa?
Varias comunidades en el oriente cubano, como San Pablo de Yao y localidades de Santiago de Cuba, permanecen incomunicadas debido a los daños en infraestructuras clave como puentes y carreteras. En San Pablo de Yao, la destrucción del puente de acceso ha dejado la comunidad aislada, mientras que en Santiago de Cuba, comunidades como El Uvero y La Plata enfrentan situaciones similares.
