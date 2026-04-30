La Habana habla claro con influencer cubano: «Estamos pasando hambre»

Habaneros interceptados en la calle por el influencer Lino García, conocido como El Creador Cubano, le dijeron sin rodeos que el hambre y la falta de agua son ya parte de la vida diaria en Cuba.
En un reel publicado en Facebook que acumula más de 7,000 vistas, un ciudadano resume la situación con una frase directa: «Estamos pasando hambre. El pueblo de Cuba está pasando hambre y necesidad. El gobierno ha quitado todo. Todo lo ha quitado».
Otro testimonio, de una madre cubana, revela cómo un niño lleva una semana sin asistir a la escuela por falta de agua en el hogar.
El reel se suma a una cadena de contenido que el creador ha publicado en las últimas semanas documentando su estancia en la isla y la desesperación cotidiana que enfrenta el pueblo.
El pasado 24 de abril, El Creador Cubano publicó un video entre lágrimas en el que suplicaba: «Devuélvanme lo que tenía yo, devuélvanme mi Cuba». Ese clip superó las 622,000 vistas en Facebook.
La crisis de agua que menciona el video no es anecdótica. Más de 200,000 habaneros carecen de acceso regular al agua potable, según datos de abril de 2026.
El 87% del sistema de abastecimiento depende de la red eléctrica, lo que significa que cada apagón paraliza las bombas de agua. Solo 135 de 480 estaciones de bombeo están protegidas ante cortes eléctricos.
La escasez alimentaria tampoco es nueva. Un informe del Food Monitor Program del 15 de abril reveló que cinco provincias presentan niveles extremos de inseguridad alimentaria: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Humanitaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la escasez alimentaria en Cuba?
La escasez alimentaria en Cuba es crítica y afecta a la mayoría de la población. Cinco provincias, incluyendo La Habana, presentan niveles extremos de inseguridad alimentaria. Las dificultades para acceder a alimentos básicos han llevado a que muchos cubanos omitan comidas diarias, lo que refleja una grave crisis alimentaria.
¿Cómo afecta la crisis energética al acceso al agua potable en Cuba?
La crisis energética afecta gravemente al acceso al agua potable en Cuba. Alrededor del 87% del sistema de abastecimiento de agua depende de la red eléctrica. Esto significa que los apagones paralizan las bombas de agua, dejando a cientos de miles de cubanos sin acceso regular al agua potable.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis alimentaria y energética?
El gobierno de Cuba ha implementado un plan de contingencia llamado "Opción Cero", que prometía siete libras de arroz mensual por persona, pero dichas promesas no se han cumplido. Además, no se han ofrecido soluciones efectivas para enfrentar la crisis energética, lo que agrava la situación de los servicios básicos en la isla.
¿Cuál es el impacto de la crisis en la vida cotidiana de los cubanos?
La vida cotidiana de los cubanos se ha vuelto extremadamente difícil debido a la crisis. Los apagones son frecuentes y prolongados, la falta de agua obliga a muchos a depender de soluciones costosas e improvisadas, y la escasez de alimentos y combustibles empeora la situación. Esto ha llevado a una desesperación generalizada y a una grave crisis humanitaria.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.