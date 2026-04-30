La Habana habla claro con influencer cubano: «Estamos pasando hambre»

Habaneros interceptados en la calle por el influencer Lino García, conocido como El Creador Cubano, le dijeron sin rodeos que el hambre y la falta de agua son ya parte de la vida diaria en Cuba.

En un reel publicado en Facebook que acumula más de 7,000 vistas, un ciudadano resume la situación con una frase directa: «Estamos pasando hambre. El pueblo de Cuba está pasando hambre y necesidad. El gobierno ha quitado todo. Todo lo ha quitado».

Otro testimonio, de una madre cubana, revela cómo un niño lleva una semana sin asistir a la escuela por falta de agua en el hogar.

El reel se suma a una cadena de contenido que el creador ha publicado en las últimas semanas documentando su estancia en la isla y la desesperación cotidiana que enfrenta el pueblo.

El pasado 24 de abril, El Creador Cubano publicó un video entre lágrimas en el que suplicaba: «Devuélvanme lo que tenía yo, devuélvanme mi Cuba». Ese clip superó las 622,000 vistas en Facebook.

La crisis de agua que menciona el video no es anecdótica. Más de 200,000 habaneros carecen de acceso regular al agua potable, según datos de abril de 2026.

El 87% del sistema de abastecimiento depende de la red eléctrica, lo que significa que cada apagón paraliza las bombas de agua. Solo 135 de 480 estaciones de bombeo están protegidas ante cortes eléctricos.

La escasez alimentaria tampoco es nueva. Un informe del Food Monitor Program del 15 de abril reveló que cinco provincias presentan niveles extremos de inseguridad alimentaria: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.