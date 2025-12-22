Dos fallecidos y varios heridos en accidente de tránsito en Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo en la Autopista Nacional, en las cercanías de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, dejó al menos dos personas fallecidas y varios lesionados. La noticia generó amplia repercusión en redes sociales, donde usuarios y familiares compartieron detalles del siniestro y mensajes de condolencia.

De acuerdo con publicaciones del comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, el hecho involucró un ómnibus con pasajeros procedentes del oriente del país. Entre los fallecidos se encuentran los dos choferes del vehículo.

La página oficialista Las Cosas de Fernanda.2, por su parte, informó que el accidente se produjo en el kilómetro 188 de la autopista, cuando el conductor, presuntamente, se quedó dormido al volante e impactó contra la parte trasera de una rastra. Según esa fuente, al menos 13 personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores con heridas leves, aunque las autoridades no han confirmado esa cifra ni los nombres de las víctimas.

En redes sociales, familiares y allegados compartieron sentidos mensajes y testimonios. “Mi papá iba en esa guagua y está vivo de milagro. Hubo muchos heridos, menos mi papá y unos niños que viajaban ahí”, relató una usuaria identificada como La Negrita Linda de Shango. Otra mujer, Dari Tamayo, comentó entre lágrimas que “uno de los fallecidos es tío de mi hermana. A Miguelito que Dios lo tenga en su Santa Gloria”. Un amigo cercano de una de las víctimas, Oracio Águilar, confirmó también la muerte de un chofer: “En esa guagua venía un chofer que se mató, un gran amigo y hermano mío. EPD, hermano”.

Otros usuarios, como Yanis Corralez y Vladis Urquía, escribieron desesperados en busca de noticias sobre familiares cuyos teléfonos permanecían apagados tras el siniestro. La publicación generó cientos de reacciones y peticiones de información desde varias provincias del país.

El primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, por su parte, lamentó el accidente en un mensaje publicado en su cuenta oficial en X (Twitter), donde expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó pronta recuperación a los heridos.

Este nuevo siniestro ocurre apenas mes y medio después de otro accidente en esa misma zona, cuando un ómnibus de la empresa Transtur que viajaba desde Guantánamo hacia La Habana se salió de la vía en el kilómetro 183 de la Autopista Nacional, también en Aguada de Pasajeros. En aquel hecho, murieron dos personas y 18 resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Usuarios en redes sociales denunciaron que este tipo de tragedias se repite con frecuencia en la zona central del país, debido al mal estado de las carreteras, la falta de mantenimiento técnico de los ómnibus y la escasa iluminación de la Autopista Nacional. “En Cuba casi todos los accidentes de guaguas pasan en Cienfuegos o Guantánamo; las autopistas están desprotegidas y sin señalización adecuada”, comentó un internauta.

El trágico suceso ha provocado consternación entre familiares y viajeros, en medio del aumento de los siniestros viales en Cuba durante las últimas semanas del año, un problema que sigue cobrándose vidas en las carreteras del país.