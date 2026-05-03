Díaz-Canel: "Vamos a comer lo que seamos capaces de producir"

Miguel Díaz-Canel declaró el sábado a un auditorio de comunistas extranjeros en La Habana que Cuba comerá no lo que importe del extranjero, sino lo que el pueblo sea capaz de producir.

Ante un público de seguidores que estalló en aplausos, el gobernante presentó la agroecología como solución a la crisis alimentaria más grave que ha vivido la Isla en décadas, como parte de su Programa de Gobierno para el desarrollo económico y social.

Según dijo, dicho programa tiene un eje de soberanía y sostenibilidad, que contempla la producción de alimentos para alcanzar la soberanía alimentaria, "estando conscientes de que vamos a comer no lo que importemos, vamos a comer lo que seamos capaces de producir en el país".

"Y ustedes me podrán decir: ¡pero ¿estás loco?, ahora que tienes menos combustible, que tienes menos cosas, ¿cómo vas a lograr soberanía alimentaria?'", expresó, anticipándose a las críticas con una pregunta retórica.

Su respuesta fue invocar "el esfuerzo y el talento de los cubanos" y la aplicación de técnicas agroecológicas.

"Y ante la falta de productos y fertilizantes, estamos aplicando agroecología y estamos desarrollando un programa de desarrollo agropecuario, de producción de alimentos, que es más amigable con el medio ambiente, que es sostenible en nuestras condiciones", subrayó.

La declaración choca de frente con la realidad que padece la población. Cuba importa entre el 70 % y el 80 % de los alimentos que consume, gastando alrededor de 2,000 millones de dólares anuales en compras externas, y la producción nacional lleva años en caída libre.

Según el Anuario Estadístico de Cuba 2023, la producción de carne de cerdo cayó un 93,2 %, el arroz un 59,1 % -acumulando una pérdida del 70 % respecto a 2018 y cubriendo menos del 11 % de la demanda nacional-, los huevos un 43 % y la leche un 37,6 %. Los datos oficiales confirman una severa crisis alimentaria que el propio gobierno no puede ocultar.

El propio Díaz-Canel admitió en junio de 2025: "No hemos hecho las inversiones necesarias en la agricultura y en la producción de alimentos". Ese mismo año, el régimen reconoció sus errores en la conducción de la economía sin que se produjeran cambios reales. Y en diciembre de 2024, el Partido Comunista reconoció el fracaso de la producción alimentaria en su IX Pleno del Comité Central.

El Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia Fonseca fue aún más directo al admitir que los avances de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria están "lejos de lo que espera el pueblo".

La crisis se ha agravado de forma dramática en 2026 por el colapso energético, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. La FAO alertó en marzo de 2026 que la falta de diésel impide cosechar cultivos ya sembrados, lo que convierte la propuesta agroecológica en una respuesta propagandística ante una emergencia humanitaria real.

El impacto humano es devastador. El 96,91 % de la población ha perdido acceso adecuado a la alimentación por inflación y caída del poder adquisitivo. El 25 % de los cubanos se acuesta sin cenar y el 29 % de las familias ha eliminado una comida diaria.

Un informe de abril de 2026 reveló que cinco provincias se encuentran al límite -La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba- en "niveles críticos de sobrevivencia alimentaria".

Mientras Díaz-Canel recibía aplausos de comunistas extranjeros, The Economist Intelligence Unit proyectaba una contracción del PIB cubano del 7,2 % para 2026, la peor de 27 economías de la región, con una caída acumulada desde 2019 que alcanzaría el 23 %.

El 80 % de los cubanos considera la crisis actual peor que el Período Especial de los años 90.