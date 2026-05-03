Expresos políticos en Venezuela denuncian las torturas a que fueron sometidos en El Helicoide

Vídeos relacionados:

Expresos políticos de Venezuela rompieron el silencio y denunciaron públicamente las torturas y condiciones inhumanas que sufrieron en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, en testimonios difundidos por Telemundo.

Entre las revelaciones destaca las de una exdiputada y maestra de Historia que describió su celda como un espacio sin ventanas, y la denuncia de un periodista que relató haber permanecido detenido durante cuatro años en ese centro, narrando las condiciones en que sobrevivió.

El periodista y expreso político Víctor Navarro, quien estuvo cinco meses en El Helicoide, describió con crudeza lo que vivió: «Empezó a cargar la pistola, le metió tres balas. La cargó y me la metió en la boca».

El exdiputado y expreso político Rosmit Mantilla fue más directo en su denuncia: «Las torturas son una política de Estado en Venezuela».

Las prácticas documentadas en El Helicoide incluyen golpizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas con insecticidas, suspensión de extremidades, posiciones estresantes prolongadas y sumersión del rostro en bolsas con heces, según registros de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU.

Varios presos políticos murieron en sus instalaciones, entre ellos el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel.

El caso de Óscar Castañeda, detenido tras las elecciones del 28 de julio de 2024, ilustra la gravedad de las secuelas: tras casi dos años en El Helicoide, al ser liberado en febrero de 2026 no podía caminar ni reconocer a su familia.

Los testimonios se producen en un momento en que Foro Penal contabilizaba unos 500 presos políticos que siguen sin ser liberados en Venezuela, mientras la organización Justicia, Encuentro y Perdón eleva esa cifra a 676 detenidos.

El contexto político agrava la situación: el 25 de abril, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el fin de la Ley de Amnistía cuando aún permanecían cientos de presos políticos en prisión, lo que generó críticas de organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos.

Foro Penal verificó unas 800 excarcelaciones reales desde enero de 2026, una cifra muy distante de las más de 8,146 que reportó el gobierno. Esta brecha entre cifras oficiales y verificadas ha denunciada reiteradamente por rganizaciones independientes.

En ese marco, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, convocó para hoy una movilización mundial en más de 120 ciudades bajo la consigna #QueSeanTodos, con uno de los puntos de concentración en Caracas ubicado precisamente frente a El Helicoide.

«Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz este domingo 3 de mayo para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia y por la democracia», declaró Machado al convocar la jornada.

Desde 2014, Foro Penal registra 19,079 detenciones políticas en Venezuela, con más de 11,000 personas bajo medidas restrictivas, una cifra que convierte al régimen chavista en uno de los mayores represores de la región en las últimas décadas.