Jorge Rodríguez a los venezolanos exiliados: «Supéralo, perdónanos y vente»

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, desató una ola de indignación entre la diáspora venezolana al pedirles el pasado miércoles que «superen» sus resentimientos, «perdonen» al chavismo y regresen al país.

El mensaje fue lanzado durante un encuentro con movimientos sociales en la sede de la Universidad Santa María, en el estado Miranda, en el marco de la campaña «Venezuela vuela libre» que Rodríguez encabeza junto a su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior Diosdado Cabello.

«Y si hay un venezolano en el extranjero que alberga en su corazón alguna forma de resentimiento, le decimos: 'supéralo, perdónanos y vente'. Siempre estarás mejor en tu tierra», dijo el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Rodríguez también llamó a «pasar la página de los odios, de la violencia estéril» y a dejar atrás «la polarización», en un intento de tender un puente con los más de 8,7 millones de venezolanos que han abandonado el país según datos de la Plataforma R4V de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones.

La respuesta de la diáspora fue de rechazo generalizado.

Venezolanos en Colombia, Ecuador, Argentina, México, España y Estados Unidos respondieron con indignación, difundiendo en redes sociales imágenes de la represión de las protestas de 2014 y 2017, y videos del policía insurgente Óscar Pérez, masacrado en 2018 tras un ataque con lanzacohetes aun cuando había comunicado su rendición.

«No puedo perdonar a nadie que me hizo perder mi juventud en el extranjero. Perdí mi carrera, dejé de ver a mis sobrinos crecer, no pude estar en la partida de familiares», dijo a CNN Keymar Silva, venezolano residente en Quito, Ecuador.

Desde Buenos Aires, un ingeniero electrónico que emigró en 2019 y prefirió no dar su nombre por temor a represalias fue más directo: «El cinismo de esta gente no tiene límites, es indignante».

Rafael Pérez, quien lleva diez años en Colombia, señaló que las condiciones en Venezuela no han cambiado: «Mi papá vive en el sur, en Maracaibo. Y la luz se va todos los días cinco horas diarias. Eso no es vida».

Pérez también rechazó el llamado al retorno mientras el chavismo controle las instituciones: «La cúpula del chavismo sigue estando en el poder; entonces, llamar a los venezolanos a que retornemos, no. Yo creo que la salida más viable son unas elecciones y tener un nuevo gobierno».

El llamado de Rodríguez se produce en un contexto político inédito: Nicolás Maduro fue capturado en enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses y permanece recluido en Brooklyn enfrentando cargos de narcoterrorismo, mientras el aparato chavista se mantiene intacto bajo la conducción de Delcy Rodríguez.

Gustavo Lainette, fundador de la ONG Resistencia Venezolana, resumió el sentir de muchos exiliados: «¿Después de la sangre, de los estudiantes asesinados, de los presos políticos, de la persecución y del saqueo… ahora piden perdón como si nada? ¿Así le hablan a un país que destruyeron? No, Jorge Rodríguez… esto no se supera. Esto se enfrenta y se paga».

El venezolano anónimo entrevistado en Buenos Aires añadió una condición concreta: «Antes de hablarle a la diáspora, deberían primero terminar de liberar a todos los presos políticos, como gesto de buena voluntad».

Una exigencia que cobra peso ante los datos: Venezuela mantenía más de 400 presos políticos al 27 de abril según Foro Penal, con 19,088 arrestos acumulados por motivos políticos desde el inicio del chavismo, y el juicio contra Maduro en Estados Unidos avanza sin señales de que la cúpula que gobernó el país durante más de dos décadas vaya a rendir cuentas ante su propio pueblo.