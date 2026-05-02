Exigirán en 120 ciudades libertad para los presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado convocó este sábado a una movilización mundial para el domingo 3 de mayo bajo la consigna #QueSeanTodos, con concentraciones simultáneas en más de 120 ciudades del mundo a las 12 del mediodía, hora de Venezuela.

«Alzaremos nuestra voz este domingo 3 de mayo para que el mundo escuche el clamor por la libertad, por la justicia y por la democracia que hoy elevamos desde Venezuela», declaró Machado en el video de convocatoria difundido por la organización Mundo Con Venezuela.

La dirigente opositora subrayó que la urgencia de la movilización responde a que más de 500 presos políticos siguen sin ser liberados en Venezuela. «Todavía son más de 500 presos políticos, civiles y militares que están tras las rejas en esta hora. Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza», afirmó.

El contexto inmediato de la convocatoria es el cierre abrupto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que Delcy Rodríguez anunció el 25 de abril apenas dos meses después de su promulgación, cuando cientos de detenidos aún permanecían encarcelados.

Foro Penal contabilizaba 454 presos políticos al 27 de abril de 2026, entre ellos 186 militares, pese a que se registraron aproximadamente 800 excarcelaciones reales desde enero. La organización Justicia, Encuentro y Perdón eleva esa cifra a 676 detenidos, incluyendo 187 oficiales y 34 extranjeros.

La brecha entre las cifras oficiales y las verificadas ha sido una constante desde el inicio del proceso: el gobierno venezolano reportó más de 8,000 amnistiados al contabilizar medidas cautelares no privativas de libertad que Foro Penal no incluye en su registro.

Los militares acusados de rebelión que siguen encarcelados fueron excluidos desde el inicio de la amnistía, lo que agudizó las críticas de familiares y organizaciones de derechos humanos. Familiares de presos mantuvieron vigilias ininterrumpidas de 100 días frente a cárceles como El Rodeo I y El Helicoide, denunciando que las liberaciones avanzaron «a cuentagotas» y que las autoridades nunca publicaron un listado oficial de beneficiados.

La movilización del domingo se suma a una serie de protestas que comenzaron en febrero, cuando miles marcharon en Caracas el 4 de febrero y los estudiantes volvieron a tomar las calles el 12 de febrero para exigir la libertad de todos los presos políticos.

Los puntos de concentración para el domingo se difunden a través de las cuentas del Comando con Venezuela y Mundo Venezuela en redes sociales, donde también participarán expresos políticos recientemente excarcelados y sus familiares para compartir testimonios.

«Alza tu voz. Hoy más que nunca estamos decididos a que exista libertad, justicia, memoria, respeto, democracia y, por supuesto, el reencuentro de nuestras familias en nuestro país. Nos vemos este domingo 3 de mayo», concluyó Machado en su llamado a la diáspora venezolana.