Díaz-Canel celebra el Primero de Mayo como una victoria del régimen frente a EE.UU.: «Parece que les picó»

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Miguel Díaz-Canel interpretó la nueva orden ejecutiva de sanciones firmada por Donald Trump el 1 de mayo como una reacción de Washington ante la movilización del Primero de Mayo en Cuba, y la presentó ante sus seguidores como prueba de que el régimen había irritado al adversario.

En el minuto 19:20 de su discurso ante el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, celebrado el sábado en el Palacio de Convenciones de La Habana, Díaz-Canel afirmó: «Parece que molestó el Primero de Mayo, como se dice aquí. Parece que les picó la enorme demostración de firmeza del pueblo cubano».

La orden ejecutiva firmada por Trump ese mismo día amplía sanciones sectoriales a los sectores energético, de defensa, minero y de servicios financieros de la isla, establece persecución financiera global contra bancos de terceros países que operen con entidades cubanas, y aplica las medidas de forma inmediata y sin periodo de gracia.

Díaz-Canel describió la medida como «un castigo colectivo» y una «asfixia total» diseñada para provocar «un estallido social y un cambio de régimen», y la enmarcó en lo que calificó como una guerra ideológica, cultural y mediática del «gobierno fascista» de Estados Unidos.

El mandatario cubano también reconoció la gravedad de la crisis energética que atraviesa la isla: «Estuvimos cuatro meses sin recibir combustible hasta que llegó un barco de combustible de Rusia que nos sirvió para en los últimos 15 días cambiar la situación energética que había en el país. Pero ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba».

Esa admisión contrasta con la narrativa triunfalista del discurso. Trump firmó la nueva orden ejecutiva contra la dictadura el mismo día en que el régimen celebraba su desfile anual, y horas después, en un acto en The Villages, Florida, aseguró que tomará Cuba casi inmediatamente y describió un escenario en el que el portaviones USS Abraham Lincoln se detendría a 100 yardas de la costa cubana hasta que el régimen se rindiera.

Díaz-Canel presentó el Primero de Mayo como una doble victoria: más del 80% de firmas de la población activa mayor de 17 años en la campaña «Mi Firma por la Patria», y más de cinco millones de personas en las calles de todo el país. El régimen presumió de más de seis millones de firmas recogidas desde el 19 de abril, cifra que analistas y opositores han cuestionado.

La académica Hilda Landrove describió el desfile del 1 de mayo como «puesta en escena de un cadáver» sin fervor genuino, mientras que Alina Bárbara López calificó las 6,23 millones de firmas de «exageración matemáticamente imposible» dado el decrecimiento poblacional y la emigración masiva. Denuncias de coerción en centros de trabajo, escuelas y Comités de Defensa de la Revolución acompañaron la campaña desde su lanzamiento.

En su discurso, Díaz-Canel también invocó a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela durante la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026, presentándolos como ejemplo de resistencia ante una eventual agresión militar: «Estuvieron combatiendo durante más de 45 minutos en esas condiciones. Imagínense qué pasaría en una agresión militar a Cuba».

El canciller Bruno Rodríguez rechazó las sanciones como «medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas» y declaró que el régimen no se dejará amedrentar: «La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas».

Mientras el régimen celebra sus cifras de movilización, la Unidad de Inteligencia de The Economist proyecta una contracción económica del 7,2% para Cuba en 2026, y los apagones afectan hasta 25 horas diarias en más del 55% del territorio nacional.