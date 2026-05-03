«Se está cayendo a pedazos»: Alarma por destrucción de joya histórica en Guanabacoa

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Los Padres Escolapios de Guanabacoa rompieron el silencio este domingo con una denuncia pública en Facebook en la que exigen la devolución inmediata del antiguo claustro y colegio de su orden, alertando que el patrimonio histórico de la ciudad se destruye por la desidia del régimen.

«Como Padres Escolapios de Guanabacoa rompemos el silencio ante lo insostenible: la desidia absoluta de Educación Municipal y Gobierno Municipal está reduciendo a cenizas y escombros un tesoro de Cuba», señala el comunicado.

Captura de Facebook/Escolapios Cuba.

El edificio denunciado es el antiguo claustro del Colegio de las Escuelas Pías, una joya arquitectónica del siglo XVIII que forma parte del Centro Histórico de Guanabacoa, declarado Monumento Nacional en 1990 y que posee el Grado I de Protección patrimonial, la categoría más alta en Cuba.

Piso colapsado y escombros evidencian el avanzado deterioro del inmueble.

Facebook/Escolapios Cuba.

En 1857, los Escolapios fundaron allí la primera Escuela Normal de Maestros de Cuba y América Latina. El inmueble fue nacionalizado en 1961 mediante la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, y desde entonces el Estado lo destinó a diversas funciones: escuela de música, gabinete dental, comedor y oficinas municipales.

La cronología del deterioro es demoledora. En octubre de 2025, delincuentes saquearon la iglesia, robando candelabros del Santísimo, ornamentos y ventiladores, y rompiendo vitrinas y escaparates. Solo se pudo rescatar parte de lo sustraído.

Techo destruido deja al descubierto la estructura tras años de abandono. Facebook/Escolapios Cuba.

En aquel momento, el actor y director teatral Jorge Mederos Reyes ya había advertido que «los entrepisos ya no existen, las barandas desaparecen, las rejas y puertas han sido canibaleadas con total impunidad».

El pasado marzo, un incendio afectó el claustro abandonado, que llevaba más de un año sin custodia ni seguridad por parte de la Dirección Municipal de Educación.

A mes y medio del incendio, en abril, los religiosos denunciaron que las «innumerables reuniones y llamadas» con los tres niveles de gobierno y partido solo habían producido «promesas y espera».

Las fotografías publicadas por la orden muestran el artesonado del techo con vigas de madera pintadas de verde brillante, con secciones dañadas, huecos y partes caídas que dejan ver el exterior del edificio.

El claustro histórico de Guanabacoa, marcado por el deterioro y la desidia. Facebook/Escolapios Cuba.

Los Escolapios señalan directamente a las autoridades: «Educación abandonó el inmueble sin protección. El Gobierno ignoró alertas reiteradas de Patrimonio y nuestras. El Partido avala la inacción criminal: las promesas se desdibujan en el silencio burocrático mientras el saqueo se consuma a la vista de todos».

El caso no es aislado. El deterioro del patrimonio histórico en Cuba sigue un patrón documentado en múltiples inmuebles: el Convento Corazón de Jesús en el Cerro y otra joya histórica convertida en ruinas son ejemplos recientes de la misma negligencia institucional.

La orden exige la devolución inmediata del claustro y el colegio, el fin de las promesas estériles y responsabilidades públicas por lo que califican de negligencia criminal.

«No es un reclamo confesional: es la identidad de todos los guanabacoenses la que se desvanece. Basta de complicidad. Aún estamos a tiempo», concluye el comunicado de los Escolapios.