¿Se acabará la Ley de Ajuste Cubano? Abogada responde las dudas

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo fue categórica al responder una de las preguntas que más angustia genera entre los cubanos en Estados Unidos: la Ley de Ajuste Cubano no va a desaparecer de un día para otro, y el miedo que circula en redes sociales no tiene fundamento en el corto plazo.

Marcelo, entrevistada por Tania Costa, abordó directamente la comparación con lo ocurrido con la ley de amnistía venezolana, que dejó fuera a los venezolanos con Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos.

"La Ley de Ajuste Cubano tiene una coraza mucho más fuerte. El cambio en Cuba no es algo que vaya a suceder de la noche para la mañana", afirmó.

Para que la ley dejara de aplicarse tendría que ocurrir primero un cambio profundo en Cuba: nuevo gobierno, nueva constitución, elecciones democráticas. Luego vendría un proceso legal que demostrara que esos cambios son tan amplios que ya no existe la razón por la que fue creada la ley.

"Lleva un análisis, lleva que se reúnan personas con la capacidad para hacer esto, y eso no pasa de un día para otro", subrayó Marcelo.

La abogada reconoció que circulan videos en redes sociales alertando sobre la posible eliminación de la ley, lo que genera nerviosismo en la comunidad.

Sin embargo, fue directa: "Yo no sé por qué la gente está pensando que la ley de ajuste cubano va a terminar de un día para otro".

Sobre qué hacer ante esa incertidumbre, Marcelo ofreció un consejo práctico pero con matices. "Si hay una cosa que te está quitando el sueño, haz todo lo posible para que te lo deje de quitar", dijo.

Recomendó aplicar por residencia a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), con un costo aproximado de 1,440 dólares, si la preocupación es insoportable. Pero fue honesta: se trata de "dinero tirado a la basura" en términos prácticos, porque USCIS no tiene competencia para resolver el caso.

Lo que sí desaconsejó con firmeza es aplicar ante las cortes de inmigración si el juez asignado no acepta casos sin parole.

En ese escenario, el solicitante puede pagar hasta 2,980 dólares en tarifas y perderlo todo.

«Pagas el fee y después te dicen: ya analicé tu residencia, no voy a proceder con esto en tu corte final porque no tienes parole. Y ahí sí no te queda nada, no te queda récord ninguno de lo que aplicaste con la residencia», advirtió.

El punto más crítico que señaló Marcelo va más allá del debate sobre si la ley desaparecerá: el problema real es que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) no ha reconocido el formulario I-220A como parole.

Sin ese reconocimiento, la Ley de Ajuste Cubano no puede activarse para quienes entraron por la frontera sur con ese documento.

"Lo más importante: ¿hay Ley de Ajuste Cubano o no hay Ley de Ajuste Cubano? Si el BIA no acaba de decir que la I-220A es parole, no nos sirve de nada porque te la van a seguir negando hayas aplicado o no hayas aplicado», explicó.

Esta situación afecta a decenas de miles de cubanos. En enero de 2026 solo se aprobaron 15 tarjetas de residencia para cubanos de más de 7,000 solicitudes pendientes, reflejo del desplome en aprobaciones de residencia desde que la administración Trump suspendió el programa CHNV en febrero de 2025.

En cuanto a los casos de asilo, Marcelo advirtió que ya son difíciles de ganar incluso con Cuba en las circunstancias actuales.

"Hay jueces que me están pidiendo que traiga el cadáver del cliente para demostrar que sufrió persecución en el pasado, porque no importa que haya tenido golpes, detenciones", señaló. El aumento de detenciones de migrantes cubanos por parte del ICE ilustra el entorno adverso que enfrentan.

Para quienes tienen el formulario I-220A y esperan beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano, Marcelo fue directa: si Cuba cambiara de gobierno pero el BIA no reconoce ese documento como parole, haber aplicado antes del cambio no serviría de nada.

La esperanza de miles de cubanos en una corte federal sigue dependiendo, en última instancia, de ese fallo pendiente del BIA.