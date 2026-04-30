Apagones en Cuba ya superan los 1,500 MW: colapso energético se agrava

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El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba registró este jueves una crisis energética de extrema gravedad: la máxima afectación del miércoles alcanzó 1,502 MW a las 19:50 horas, según la nota informativa oficial de la Unión Eléctrica, superando lo planificado tras la salida de emergencia de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz.

El servicio fue interrumpido durante las 24 horas del miércoles, incluyendo la madrugada, sin ningún alivio para los cubanos. A las 06:00 horas de este jueves, la disponibilidad del sistema era de apenas 1,480 MW frente a una demanda de 2,460 MW, con 990 MW afectados en ese momento.

El panorama para la noche es aún más sombrío. Para el horario pico se pronostica una disponibilidad de 1,652 MW frente a una demanda máxima de 3,100 MW, lo que arroja un déficit de 1,448 MW y una afectación estimada de 1,478 MW en ese horario.

Entre las unidades fuera de servicio por averías figuran la unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo. Hay además 393 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica, con otras tres unidades en mantenimiento.

El único alivio parcial proviene de los 54 parques solares fotovoltaicos, que produjeron 4,395 MWh con una potencia máxima de 641 MW en horario diurno, una cifra insuficiente para compensar el déficit estructural nocturno.

Abril ha sido un mes catastrófico para el sistema eléctrico cubano. El mayor déficit del mes se registró el 1 de abril con 1,945 MW, y el 16 de abril el 62% del territorio nacional quedó sin luz simultáneamente, dejando a más de 200,000 cubanos sin acceso al agua potable.

Provincias como Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Moa acumularon cortes de hasta 24 horas diarias durante todo el mes, mientras en Matanzas se reportaron apagones de hasta 48 horas continuas en circuitos específicos.

La raíz del colapso es la escasez crítica de combustible. Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles de petróleo diarios pero solo produce alrededor de 40,000.

El propio Díaz-Canel reconoció que el país estuvo cuatro meses consecutivos sin recibir combustible del exterior: «Nosotros estuvimos cuatro meses sin recibir una gota de combustible. Cuatro meses, cuatro meses sin recibir nada, trabajando con nuestra reserva».

El único cargamento recibido fue el del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730,000 barriles de crudo Ural donados por Rusia, que atracó en Matanzas el 31 de marzo.

El ministro de Energía Vicente de la O Levy advirtió el 23 de abril que Cuba solo tenía combustible hasta finales de mes: «Solo con este barco tenemos hasta finales de este mes. Es decir, nos quedan pocos días».

Un segundo petrolero ruso, el Universal, con 251,000 barriles de diésel, tenía llegada estimada para el miércoles, pero cambió de rumbo en el Atlántico y redujo velocidad, generando dudas sobre su arribo.

Mientras tanto, en Mayarí, Holguín, más de 400 familias acumulaban 29 días sin luz por el robo de aceite dieléctrico en una subestación, una imagen que resume el estado terminal de la infraestructura eléctrica cubana tras 67 años de dictadura.