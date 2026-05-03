Petro muestra complicidad con Cuba: «Este es el continente de la libertad y no de las invasiones»

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El presidente colombiano Gustavo Petro publicó este sábado en su cuenta de X un mensaje en el que rechazó abiertamente cualquier acción militar de Estados Unidos contra Cuba, calificándola de «agresión militar a Latinoamérica» y alineándose con el discurso del régimen de La Habana frente a la presión de Washington.

La declaración llegó un día después de que el presidente Donald Trump afirmara, durante una cena del Forum Club en West Palm Beach, Florida, que Estados Unidos «tomaría Cuba casi de inmediato» tras concluir operaciones en Irán, y describiera el hipotético envío del portaaviones USS Abraham Lincoln a 100 yardas de las costas cubanas para forzar la rendición del régimen.

Petro escribió: «No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica».

El mandatario colombiano reafirmó además que «el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse», y sostuvo que «los cubanos y cubanas son los únicos dueños de su país».

Cerró su mensaje con una frase de tono declarativo: «Este continente es el continente de la Libertad y no de las invasiones», seguida de un saludo a José Martí y a «las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe».

La postura de Petro ignora deliberadamente que son 67 años de dictadura comunista los que han privado al pueblo cubano de esa soberanía que él invoca, y que el principal obstáculo para la libertad de los cubanos no es Washington sino el propio régimen de La Habana.

El régimen cubano, por su parte, respondió con desafío a las palabras de Trump. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla declaró que Cuba «no se deja amedrentar», mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que «ningún agresor» doblegará a la isla y apeló a la comunidad internacional ante lo que calificó como amenazas «peligrosas y sin precedentes».

El régimen también trasladó el desfile del 1 de mayo a la Tribuna Antiimperialista frente a la embajada estadounidense, con presencia de Raúl Castro y Díaz-Canel.

Trump firmó además una nueva orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, bloqueando bienes vinculados al régimen e imponiendo sanciones secundarias a bancos extranjeros que operen con entidades cubanas.

La alineación de Petro con La Habana responde a un patrón sostenido. En octubre de 2025, Petro boicoteó una cumbre internacional tras la exclusión de Cuba y ha impulsado junto a Cuba y Venezuela el fortalecimiento de la CELAC como bloque alternativo a Washington.

La «zona de paz» que invoca el presidente colombiano remite a la Proclama adoptada en la II Cumbre de la CELAC celebrada en La Habana en enero de 2014, que establece el principio de no injerencia y rechazo a intervenciones militares.

Sin embargo, según Bloomberg, el plan real de Washington no busca una invasión militar directa sino transformar Cuba en un protectorado económico mediante presión financiera y aislamiento energético.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra Cuba, interceptado al menos siete tanqueros petroleros y reducido las importaciones energéticas cubanas entre 80% y 90%, en una escalada que el propio Trump ha anunciado que continuará.