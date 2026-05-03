Gobierno llama “insatisfacción” a crisis que deja meses sin agua a barrios de Santa Clara

Los testimonios apuntan a una crisis generalizada que afecta a numerosos repartos de Santa Clara

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Un comunicado oficial sobre revisiones técnicas en el sistema Minerva Ochoíta publicado este sábado, generó de inmediato múltiples críticas ciudadanas que describen una crisis extendida de abastecimiento de agua en múltiples barrios de la ciudad de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara.

El breve comunicado, publicado por la página en Facebook Santaclareño, intentó presentar como una revisión técnica rutinaria la situación del sistema Minerva Ochoíta, señalando “insatisfacciones” en la zona alta del reparto Capiro y anunciando trabajos en una de sus bombas.

Pero lejos de circunscribirse a un área específica, los testimonios apuntan a una crisis generalizada que afecta a numerosos repartos de la capital villaclareña.

Captura de Facebook/Santaclareño

Vecinos de varios repartos denunciaronn una crisis aguda en el abastecimiento de agua, con ciclos de distribución que superan los 30 días y, en algunos casos, llegan a 90, según los testimonios.

El foco principal de las quejas es el sistema Minerva-Ochoita, columna vertebral del abasto en buena parte de la ciudad, que abastece los repartos Santa Catalina, Capiro, Los Moros, Camacho, Escambray (Doble Vida) y Universidad, entre otros.

"No sólo el Capiro, en general casi todos los barrios, que son más de la mitad de Santa Clara, tienen ciclos por encima de los 30 días", denunció Gretter Cabrera, vecina de la ciudad.

Luis Alonso, residente de la calle 2da entre H y J, en Santa Catalina, precisó que seis edificios —los números 31, 32, 33, 34, 38 y 40— llevan 31 días sin abasto desde el 1 de abril.

"El agua la retienen para que un grupo de personas se abastezcan a toda hora con turbinas propias, negándole el abasto a los demás. La cisterna es un bien común y la han convertido en propiedad privada de unos cuantos. Así es el nivel de corrupción que existe en este lugar", escribió Alonso.

Yanet Rodríguez Molina, de la parte alta de Santa Catalina, señaló que su zona lleva cinco ciclos sin recibir agua y que el sistema EXPRESO no está funcionando ni llegan pipas de apoyo.

"Si el sistema trabaja sin calidad por las bombas y a pesar de eso la ponen cinco o seis días para una misma zona para ver si mágicamente llega el agua, no se está haciendo nada razonable. ¿Cuál es la solución?", preguntó.

El reparto Universidad reporta más de dos meses consecutivos sin agua. "Se dice que las bombas están funcionando y dónde está el agua, por favor pongan un poco de conciencia y de veracidad en lo que dicen", reclamó Nuris Suárez.

La paradoja más señalada por los vecinos es que la crisis se agravó precisamente tras la modernización del sistema. A finales de 2024, las autoridades instalaron bombas nuevas con gran despliegue, pero la mejoría nunca llegó.

"Parece mentira que antes de modernizar dichas bombas nunca hubo problemas con el bombeo, y resulta que a pesar de que las bombas instaladas son nuevas, nunca tenemos servicio y el ciclo cada día se alarga más", escribió Naima Martínez López, del reparto Escambray (Doble Vida).

Ibraim Ruiz fue más directo al confesar que tenía "dudas del funcionamiento y manejo correcto del agua en Santa Clara".

Las respuestas del acueducto tampoco convencen. Oscar Coca Bernal relató que, tras muchísimos días sin agua, la empresa le explicó que "era una válvula mal manipulada", y añadió: "se limpian con las quejas de la población".

Vecinos del reparto Camacho también exigen soluciones ante la falta de agua, recordando que entre los afectados hay personas de avanzada edad, encamados y niños.

"Taquicardia me da cada vez que leo algo de Minerva Ochoita, hasta cuándo tendremos sed los barrios que dependemos de este sistema. El caso es que jamás han cumplido con los ciclos de abasto de agua", resumió Zenia Rodríguez, con una frase que condensa el hartazgo de miles de santaclareños.

La situación de Santa Clara no es un caso aislado. En Matanzas, más de 300,000 personas carecen de estabilidad en el suministro, y en Cienfuegos vecinos denuncian agua contaminada con fango por el deterioro de las redes.

En La Habana, la desesperación llevó a algunos vecinos a incendiar basureros para atraer a los bomberos y obtener agua de sus camiones.

Datos del Food Monitor Program de mediados de 2025 indican que el 43% de los cubanos recibía agua cada tres días o más, y más de 3,1 millones de personas (30% de la población) sufren falta total o parcial del servicio, una crisis que el organismo califica como emergencia humanitaria crónica.

Los problemas de abasto en Santa Clara no son nuevos ni recientes. En enero de 2023, una rotura de equipos de bombeo dejó sin agua a más de 86,000 personas solo en la ciudad, y en junio de 2024 la desesperación llevó a vecinos de Villa Clara a cerrar una carretera en protesta por la misma causa.