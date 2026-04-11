Matanzas enfrenta escasez de agua y apagones, mientras vecinos temen brote de hepatitis

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Una residente de Matanzas lanzó el jueves un desesperado llamado en Facebook luego de cinco días consecutivos sin agua en su comunidad, al tiempo que advirtió que la combinación de escasez hídrica, acumulación de basura y apagones prolongados puede disparar una crisis sanitaria de proporciones incontrolables.

Mary Horta Hernandez publicó en su perfil de Facebook: "Necesitamos agua para vivir. Por favor. Entre los basureros y la falta de agua e higiene. El brote de Hepatitis puede tomar fuerza incalculable. Sin agua llevamos cinco días. Hay partes en Matanzas con más de 36 horas sin electricidad. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos ayuda? ¿Dónde podemos buscar soluciones?".

Captura de Facebook/Mary Horta Hernández

Las imágenes que acompañan la publicación muestran a vecinos transportando bidones y recipientes en carritos, triciclos de carga y cochecitos de bebé reconvertidos para recolectar agua en calles deterioradas de la ciudad.

La denuncia llega días después de que el propio régimen reconociera la magnitud del problema. El 8 de abril, la viceprimera ministra Inés María Chapman encabezó una reunión con directivos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en la que se admitió que más de 300,000 matanceros carecen de estabilidad en el suministro de agua.

En ese encuentro se reconoció que los continuos apagones dañan los motores de bombeo, que hay robos de aceite en transformadores y sustracción de paneles solares, y que los campos de pozos solo logran operar durante breves periodos cuando hay electricidad disponible.

Una matancera anónima resumió la frustración colectiva: "Estoy harta de ver este tipo de noticias. Todo queda en reuniones e informaciones sobre montajes de bombas nuevas y blablabla y por gusto, todo sigue igual. Y entonces se sientan en una reunión con mucha luz y aire acondicionado a hablar de estrategias que no funcionan."

El trasfondo sanitario agrava la urgencia. El 4 de abril, autoridades de salud confirmaron 18 casos activos de hepatitis en la barriada de Versalles y siete en La Marina, municipio de Cárdenas.

El doctor Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, intentó restar alarma al señalar que "aunque no se trata de un brote de gran magnitud, las acciones conjuntas entre el sector de la salud y otros organismos permitirán cortar la transmisión".

La termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y responsable de entre el 20% y el 25% de la generación térmica nacional, salió de servicio el 6 de abril por una avería en su caldera, lo cual disparó el déficit nacional a 1,845 MW y dejó circuitos de la ciudad con ciclos de apenas dos horas de electricidad por cada 36 sin suministro.

El 87% del sistema de abasto de agua en Cuba depende del Sistema Electroenergético Nacional, que ha sufrido seis apagones totales en año y medio.

Ante la desesperación, los vecinos han recurrido a soluciones extremas: en el reparto Playa, el número de pozos improvisados pasó de veinte en octubre de 2025 a más de 40 en febrero de 2026, con riesgo de contaminación cruzada por proximidad a fosas sépticas, mientras las pipas privadas dispararon sus precios de 4,000 a 10,000 pesos por cisterna de 4,000 litros.

El precedente más grave de lo que puede ocurrir si la situación no se controla es el brote de hepatitis A de 2024 en el reparto Reina de Cienfuegos, que infectó a más de 5,000 personas por contaminación del agua potable con aguas residuales.