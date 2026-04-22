El agua preocupa en Cienfuegos: redes viejas y escasez ponen a prueba a la comunidad

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Una publicación de la página de Facebook Las Cosas de Fernanda encendió las alarmas sobre la crisis del agua en Cienfuegos al denunciar que, en la calzada de Dolores —entre Odónes y la parada de los coches—, el suministro llega en condiciones insalubres, con presencia de fango y mal olor, presuntamente debido a un entrecruzamiento entre las tuberías de agua potable y el sistema de drenaje pluvial.

“El agua no llega como alivio, sino como amenaza”, advierte el texto, que describe cómo “lo que debería ser un servicio básico se ha transformado en un fango podrido que invade las calles y el suministro”. Según la publicación, el problema no sería puntual: “todo parece indicar que existe algún entrecruzamiento entre el servicio de agua potable y las vías pluviales”, una situación que vecinos aseguran haber denunciado en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.

El mensaje también alerta sobre posibles consecuencias sanitarias. “Varios habitantes ya están padeciendo diarreas y malestares que ponen en riesgo su salud”, señala el post, en el que se advierte que estas afecciones podrían estar asociadas al consumo de agua contaminada o a la exposición constante a focos de insalubridad.

A ello se suma la denuncia de inacción institucional. “Los vecinos han levantado su voz, han tocado a quien le corresponde denunciando la situación, pero nadie aparece”, recoge la publicación, subrayando el contraste entre la gravedad del problema y la falta de respuestas por parte de Acueducto y Alcantarillado en Cienfuegos.

El texto insiste en que no se trata solo de un fallo técnico, sino de un problema con impacto directo en la vida cotidiana: “cada día que pasa sin solución es un castigo injusto para quienes no tienen otra opción que convivir con el peligro”.

Facebook / Las Cosas de Fernand

Las reacciones a la publicación evidencian una crisis extendida y sostenida en el tiempo, marcada por la desesperación de quienes llevan días —e incluso semanas— sin acceso al agua. “Hace más de ocho días que no tengo agua y con un niño pequeño”, denunció una usuaria, mientras otra aseguró que en su edificio llevan “más de 15 días” sin recibir el servicio. A estas quejas se suman críticas a los horarios irregulares de distribución, que en la práctica dejan a muchos sin posibilidad real de abastecerse.

La situación sanitaria también generó fuerte alarma entre los comentaristas, quienes describen un suministro en condiciones deplorables. Desde Rodas, una internauta advirtió que el agua “es directa del río Jabacoa, sucia, es fango”, mientras que en otras zonas reportan olores desagradables: “está llegando con olor a orine en ocasiones”, alertó otra residente. Estas denuncias refuerzan la percepción de un riesgo creciente para la salud, especialmente en comunidades vulnerables.

Las críticas más duras se dirigieron tanto a la gestión estatal como a las desigualdades en el acceso al recurso. “Hace 17 años que en mi barrio no llega el agua”, afirmó un usuario, evidenciando el carácter estructural del problema. En esa misma línea, otro comentario subrayó una de las denuncias más sensibles: “el agua de los hoteles no sale así… el Gobierno está matando lentamente al pueblo”, en referencia a lo que consideran un trato privilegiado al sector turístico frente a las necesidades básicas de la población.

También hubo llamados directos a las autoridades, con usuarios etiquetando al Gobierno Provincial de Cienfuegos y exigiendo responsabilidades: “deben ser los que desde sus puestos tienen que exigir las acciones de estas empresas”. Sin embargo, junto a estas demandas institucionales, aflora una profunda frustración ciudadana ante la falta de respuestas, agravada por problemas de gestión interna como salideros sin reparar. “Es un crimen ver esa agua correr calle abajo”, denunció otra usuaria, señalando el contraste entre el desperdicio y la escasez extrema en otras zonas.

En conjunto, los comentarios dibujan un escenario de indignación creciente, donde la falta de agua, su mala calidad y la percepción de abandono institucional se combinan para configurar una de las preocupaciones más urgentes para la población.

La precariedad del servicio hídrico en la provincia acumula denuncias desde hace años. Apenas en julio de 2025 se conoció que más de 100 familias en el barrio Lagunilla llevaban siete años sin acceso al agua potable, una situación que las autoridades locales no habían resuelto pese a las reiteradas quejas de los afectados.

La infraestructura deteriorada agrava el problema. En octubre de 2025 se reportó que una válvula rota en la intersección de Santa Elena y Cuartel llevaba meses despilfarrando agua sin que nadie la reparara, evidenciando la falta de mantenimiento sistemático de las redes.

A escala nacional, el panorama no es mejor. Datos recientes revelan que solo 135 de 480 estaciones de bombeo están en circuitos eléctricos protegidos, lo que significa que los frecuentes apagones dejan sin agua a cientos de miles de cubanos y agravan una crisis que ya era estructural. Esta crisis no es exclusiva de Cienfuegos: a nivel nacional el suministro de agua potable arrastra décadas de deterioro, inversión insuficiente y gestión deficiente.