¿Culto a la personalidad? De pasaportes a parques: 12 lugares donde aparece el nombre de Trump

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El gobierno federal de Estados Unidos vive una remodelación de marca presidencial sin precedentes: el nombre de Donald Trump se ha estampado en al menos 12 elementos del aparato federal, desde edificios históricos y buques de guerra hasta billetes de dólar, pasaportes y sitios web gubernamentales.

La ofensiva comenzó en diciembre de 2025 y se ha extendido a lo largo de 2026, usando como paraguas político el Semiquincentenario, el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos que se celebra el 4 de julio próximo.

El primer edificio federal en llevar el nombre de un presidente en ejercicio fue el Instituto de la Paz, rebautizado como «Instituto de la Paz Donald J. Trump» el 3 de diciembre de 2025 por el Departamento de Estado.

«El presidente Trump será recordado por la historia como el Presidente de la Paz. Es hora de que nuestro Departamento de Estado lo refleje», declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

Dos semanas después, el 19 de diciembre, el Kennedy Center for the Performing Arts añadió el nombre de Trump a su fachada, pasando a llamarse «Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas».

Los demócratas y parte de la familia Kennedy sostienen que el cambio es ilegal, y el caso continúa en litigio.

El 22 de diciembre, Trump anunció desde su finca Mar-a-Lago la creación de buques de guerra de la «clase Trump», incluyendo uno bautizado como USS Defiant.

El entonces secretario de la Marina, John Phelan, los describió como «el buque de guerra más grande, más letal, más versátil y más atractivo que exista en los océanos del mundo».

Ese mismo mes se presentó la «tarjeta dorada de Trump», un visado de residencia permanente por $1 millón dirigido a extranjeros adinerados.

Trump la describió como «la green card con esteroides», aunque a finales de abril solo una persona había sido aprobada, según la agencia AP.

En 2026 la campaña se intensificó. En febrero se colgaron pancartas gigantes de Trump en los departamentos de Justicia, Agricultura y Trabajo, y se lanzó TrumpRx.gov, un sitio de descuentos en medicamentos recetados.

«Van a ahorrar una fortuna», dijo Trump en la rueda de prensa de presentación.

En marzo, el Departamento del Tesoro anunció que la firma de Trump aparecerá en futuros billetes de dólar, algo que nunca había ocurrido con un presidente en ejercicio. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo justificó así: «No hay una manera más contundente de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que con billetes de dólar estadounidense que lleven su nombre».

Ese mismo mes, una comisión federal integrada exclusivamente por miembros designados por Trump aprobó una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente en el Despacho Oval.

En abril, el Departamento de Estado anunció pasaportes con una gran imagen de Trump en la cubierta interior, y Trump firmó una orden ejecutiva para crear TrumpIRA.gov, un sitio para comparar cuentas de ahorro para la jubilación.

También se crearon las «Trump Accounts», cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores de 18 años: los bebés nacidos entre 2025 y 2028 recibirán $1,000 del Tesoro para iniciarlas.

El pase anual de parques nacionales también fue modificado para incluir el rostro de Trump junto al de George Washington, desplazando la fotografía ganadora del concurso anual reglamentado por ley desde 2004.

Un grupo ecologista presentó una demanda judicial contra el Departamento del Interior por esa decisión.

No todos los intentos prosperaron: los proyectos de renombrar una estación de tren en Nueva York y el aeropuerto del área de Washington no llegaron a concretarse.

El 4 de julio de 2026, fecha central del Semiquincentenario, se perfila como el próximo hito para nuevas iniciativas de esta campaña de marca sin precedentes en la historia presidencial estadounidense.