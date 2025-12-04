Trump ordena poner su nombre al Instituto de la Paz en Washington D.C.

Vídeos relacionados:
El presidente Donald J. Trump ordenó rebautizar el Instituto de Paz de Estados Unidos (U.S. Institute of Peace, USIP) en Washington D. C. y, según un anuncio difundido desde el gobierno, el Departamento de Estado ya ejecutó el cambio de nombre este miércoles.
“Bienvenidos al Instituto de la Paz Donald J. Trump”, afirma el comunicado, que presenta la medida como un homenaje “al mayor negociador de la historia” del país.
El anuncio se produjo en el marco de un evento internacional previsto en la sede del instituto: la ceremonia oficial de firma de un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, descrita como un paso relevante para cerrar un conflicto de más de tres décadas.
Al acto asistirían Trump, el presidente de la RDC Félix Tshisekedi, el presidente de Ruanda Paul Kagame y una decena de jefes de Estado o representantes, según la misma fuente.
La decisión de renombrar el instituto llega después de una intensa disputa legal y política sobre el futuro del USIP.
Un juez federal bloqueó en mayo el intento de la Administración Trump de cerrar el instituto, tras considerar que la toma de control y el desmantelamiento fueron irregulares.
La jueza Beryl Howell, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, determinó —según el resumen citado— que la sede fue tomada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, mediante “fuerza contundente” con respaldo de agentes del orden de tres agencias locales y federales, y anuló los despidos que habían seguido a esa intervención.
La demanda fue presentada por exmiembros de la junta directiva y el expresidente de la organización, quienes defendieron que el instituto, por ley, es una entidad independiente sin fines de lucro, por lo que la destitución de su junta no cumplía los requisitos legales y además pasaba por alto a los comités del Congreso que supervisan al USIP.
El fallo, siempre según el texto, concluyó que el instituto no ejerce funciones del Poder Ejecutivo y opera en investigación, docencia y formación vinculadas a la paz global, por lo que una orden ejecutiva de febrero que ordenaba su cierre quedó judicialmente frenada.
En ese contexto, el anuncio del cambio de nombre reabre el foco sobre el instituto, ahora presentado por la administración como escenario de una firma de paz internacional y, a la vez, como símbolo político interno.
El comunicado cierra con una frase de tono celebratorio: “Lo mejor está por llegar”.
