"Por sus propios medios": nueva indicación para alumnos de la EIDE de Sancti Spíritus

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La dirección de la EIDE Lino Salabarría, la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar de Sancti Spíritus, informó este domingo que sus alumnos deberán regresar del período de pase «por sus propios medios», según un aviso publicado en Facebook por Yayabo Deportivo, página oficial del INDER en la provincia.

El anuncio, bastante escueto, evidencia que la institución no puede garantizar el transporte de sus propios estudiantes tras el descanso, una responsabilidad que históricamente ha recaído en el régimen cubano.

Los alumnos de las EIDE son jóvenes atletas internos que provienen de distintos municipios de la provincia y dependen del transporte estatal para sus traslados.

La expresión «por sus propios medios» implica que cada estudiante y su familia deberán resolver cómo llegar al plantel, sin importar dónde viva o cuán alejado, en un país donde el transporte público está paralizado y el sector privado tiene prohibido operar rutas de pasajeros.

El aviso se produce en medio de una crisis de combustible que afecta las escuelas cubanas desde inicios de 2026.

En Matanzas, el déficit de diésel y gasolina impidió la llegada de más de 90,000 estudiantes a 504 escuelas.

A nivel universitario, 7,879 becados fueron trasladados a sus municipios por falta de combustible y se flexibilizaron evaluaciones para 176,579 alumnos en 107 carreras.

La situación no es nueva para Sancti Spíritus. Ya en septiembre de 2020, durante la reapertura tras la pandemia, el transporte intermunicipal en Sancti Spíritus fue restablecido apenas al 50% de capacidad para permitir el regreso de los alumnos de la EIDE, lo que da cuenta de las dificultades logísticas crónicas del sistema.

Las condiciones críticas en escuelas cubanas se han agravado en el último año, con planteles que acumulan déficit de transporte, alimentos y mantenimiento en múltiples provincias.

La EIDE Lino Salabarría tiene relevancia nacional: fue designada sede de los 60 Juegos Escolares Nacionales y recibió una inversión de aproximadamente cinco millones de pesos para acondicionar sus instalaciones de cara al evento.

Sancti Spíritus compitió en 24 de los 33 deportes convocados en esa edición.

Sin embargo, la inversión en infraestructura contrasta con la incapacidad de garantizar el traslado básico de los estudiantes.

El presupuesto cubano para el deporte en 2026 asigna apenas 8,274 millones de pesos cubanos, equivalente a unos 20,200 dólares, una cifra insuficiente para sostener la operación logística de estas instituciones a escala nacional.

El colapso del transporte escolar se enmarca en el deterioro general que afecta el regreso a clases en Cuba, donde familias de todo el país enfrentan cada inicio de curso o regreso de vacaciones sin garantías de movilidad para sus hijos.