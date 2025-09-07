Secundaria en Holguín en condiciones críticas: estudiantes denuncian peligros y padres claman por seguridad

Balcones a punto de colapsar y baños insalubres: estudiantes piden no sufrir represalias por denunciar el estado de cosas allí

La escuela secundaria básica Gilberto González Rojas del municipio de Cacocum, en la provincia de Holguín, se encuentra en condiciones críticas con balcones a punto de colapsar, escaleras deterioradas y aulas insalubres, mientras estudiantes y padres denuncian el abandono oficial que pone en riesgo la vida de cientos de adolescentes.

Los alumnos describen un escenario alarmante: paredes con filtraciones, baños en estado deplorable y una merienda escolar calificada de pésima calidad.

El área recreativa se inunda con cada lluvia, lo que impide la realización de clases de educación física, privando a los jóvenes de espacios básicos para su formación, reveló la página en Facebook del usuario La Tijera.

En lugar de reparaciones urgentes, las autoridades han optado por destinar recursos a pintar las paredes para aparentar mejoras.

La dirección prohíbe acercarse a zonas en riesgo y coloca vigilantes como sustituto de soluciones reales, una medida que no elimina el peligro inminente, indicó la fuente.

A la precariedad material se suma la prohibición del uso de teléfonos móviles, lo que complica la comunicación de estudiantes que recorren largas distancias para asistir a un centro donde también faltan profesores y turnos de clases.

Muchos jóvenes deben gastar dinero en transporte y meriendas para llegar a un lugar donde la motivación se desvanece.

“¿Cómo esperan que tengamos deseos de asistir a estudiar si no tenemos desayuno, no contamos con materiales de estudio y, sobre todo, no tenemos motivación?”, cuestionó un alumno de octavo grado en representación de sus compañeros, que piden no sufrir represalias por denunciar.

En redes sociales, padres y ciudadanos han reaccionado con indignación. “Hasta que una escuela no aplaste a los niños, no van a parar”, advirtió una comentarista.

Otros reclaman dejar de enviar a los hijos a clases hasta que se garantice la seguridad y denuncian que las instituciones gastan millones en pintura sin atender los problemas estructurales.

La comunidad estudiantil exige respuestas concretas y soluciones inmediatas para evitar que lo que hoy es una denuncia se convierta mañana en una tragedia anunciada.

Familias cubanas criticaron al gobierno por calificar de “alegre” el inicio del curso escolar 2025-2026, cuando en los barrios los cubanos de a pie enfrentan apagones, falta de recursos y condiciones precarias en las aulas.

El gobierno reconoció que solo se produjeron 2,2 millones de los 3,6 millones de uniformes previstos para este curso, y apenas un 20% de los estudiantes estrenaría ropa nueva. El resto dependía de prendas heredadas o del mercado negro, donde un uniforme supera los 5,000 pesos.

Además, se implementó una “norma ajustada” que reduce la entrega de libretas: tres por niño en primaria para cubrir seis asignaturas. En secundaria, deben dividirlas por mitades. El que no pueda pagar los 200 CUP que cuesta una libreta en el mercado informal, simplemente no podrá anotar sus clases.

Los problemas también afectan al personal docente. En Matanzas faltan más de 2,000 profesores, y la solución ha sido llenar las aulas con estudiantes universitarios, contratos por horas y personal no capacitado. El déficit es similar en provincias como Camagüey o Sancti Spíritus, lo que compromete seriamente la calidad educativa.

La ministra de Educación, Naima Trujillo, insistió en que la apertura fue posible gracias al “esfuerzo colectivo”, pero incluso reconoció que muchas escuelas solo pudieron abrir tras reparaciones de emergencia impulsadas por padres, cooperativas y empresas locales.

Techos con filtraciones, mobiliario insuficiente, baños fuera de servicio y aulas a oscuras siguen siendo parte del paisaje escolar.

Recientemente, la creadora cubana de contenidos @ledyhr92 recorrió lo que alguna vez fue su escuela en Santa Clara. Trece años después, volvió a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) "Manuel Fajardo" de Villa Clara y lo que encontró fue ruinas: maleza cubriendo los pasillos, tabloncillos partidos, techos derrumbados y aulas devoradas por el abandono.

