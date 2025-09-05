“Nos han destruido el país y los recuerdos”: vuelve a su escuela deportiva 13 años después y encuentra devastación

“Cada parte estaba peor que la anterior. No sabía si tenía ganas de irme o de gritar”, dice la creadora cubana @ledyhr92, mientras recorre lo que alguna vez fue su escuela en Santa Clara. Trece años después, volvió al Fajardo, y lo que encontró fue ruinas: maleza cubriendo los pasillos, tabloncillos partidos, techos derrumbados y aulas devoradas por el abandono.

“Esta escuela donde pasé cinco años de mi vida... verla así destruida es sentir que una parte de todas nuestras historias se perdió entre estas paredes caídas”, lamenta en un video que publicó en TikTok, donde ha desatado una ola de reacciones entre cubanos que no solo reconocen el lugar, sino también el patrón: espacios que marcaron una época, hoy convertidos en escombros.

Las imágenes son elocuentes, pero es su testimonio lo que más impacto ha causado. “Ahora vamos a entrar al tabloncillo, y prepárense, porque lo que van a ver es fuerte, triste y devastador”, advierte, casi conteniendo el llanto. “Mi cerebro no estaba procesando lo que yo estaba viendo con mis propios ojos”, añade al mostrar la cancha derrumbada y rodeada de basura.

En su recorrido va mostrando varias estancias. "Hoy de esta escuela solo funciona, y está un poco más habitable la parte de adelante que pertenece a la Universidad Central Marta Abreu, que es donde está la facultad de cultura física", dijo.

El impacto emocional de la autora es evidente. “Sentí que me lo debía a mí y también se lo debía a muchos de mis amigos”, dice, antes de detenerse frente a su antigua aula. “No se imaginan los sentimientos encontrados que tuve al verla... Nos han quitado todo, nos han destruido el país, nos han destruido los recuerdos”, expresa con un nudo en la garganta.

La grabación no solo muestra la decadencia física del Fajardo; también expone la herida emocional de toda una generación. En cuestión de horas, el video se viralizó y cientos de personas comenzaron a compartir su dolor. Muchos exalumnos reaccionaron con incredulidad y rabia.

Lo más leído hoy:

La publicación ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente entre exalumnos de la EIDE y cubanos que reconocen en esas ruinas una parte de su propia historia. Muchos comentaron el video conmovidos por la escena, recordando sus años de estudio en esa escuela y lamentando el abandono que muestra la grabación. “Ahí se forjaron campeones, y mira lo que dejaron”, escribió uno, mientras otro confesaba que no pudo contener el llanto al ver las imágenes: “Fue mi casa también… no lo pude ver sin llorar”.

El video no solo provocó nostalgia, también indignación. Algunos usuarios coincidieron en que “nuestra historia se cae a pedazos y nadie hace nada”, mientras otros hablaron del dolor de regresar, muchos años después, a un lugar que ya no existe. “Volver así es como enterrar una parte de uno mismo”, se leía entre los cientos de comentarios.

Otros destacaron que el impacto del abandono no es material, sino emocional. “Lo que duele no es el cemento, son los recuerdos perdidos”, escribió una mujer. “No es solo una escuela, es lo que nos formó, nos enseñó, y nos lo han quitado”, agregó otro internauta. “Cada rincón tenía vida. Hoy tiene muerte”, resumió un exalumno, impactado por el deterioro total de su antigua escuela.

Para algunos, el sentimiento fue de traición. “Nos enseñaron a amar el deporte, y luego dejaron morir los templos donde lo aprendimos”, expresó un joven. Y para quienes habían idealizado ese reencuentro después de tantos años, la decepción fue aún más amarga: “Trece años esperando volver para esto… es cruel”.

El consenso era claro: lo que muestra el video no es solo el colapso físico de una escuela, sino la caída simbólica de todo un sistema de valores y recuerdos compartidos. “Parece un sitio bombardeado”, comentó un usuario. Otro, con tono más resignado, dejó una frase que resume el espíritu del momento: “Mejor era quedarse con los recuerdos. Ahora solo hay ruinas”.

La publicación de @ledyhr92 dejó claro que el dolor no es solo por una estructura, sino por todo lo que esa estructura representó para quienes crecieron, estudiaron, compitieron y soñaron allí.

Lo más estremecedor es que el Fajardo en Santa Clara no es una excepción. En Bahía Honda, el campismo San Pedro se desmorona entre vandalismo, apagones y ocupaciones ilegales, con solo la mitad de sus cabañas operativas. En Marianao, el antiguo hipódromo Oriental Park, símbolo del esplendor habanero, terminó como almacén estatal entre escombros. Y en Guanajay, el Museo Carlos Baliño, declarado Monumento Nacional, no ha logrado reabrir sus puertas tras seis años de cierre.

En otros lugares de Cuba, las villas vacacionales para trabajadores han sido abandonadas o traspasadas sin consulta, el Acuario Nacional de Cuba languidece con filtraciones, moho y animales escasos, y el Parque Lenin, que fue emblema del ocio familiar, ha quedado convertido en ruinas y maleza.

En edificios como el Riomar, en el oeste de La Habana, familias sin hogar sobreviven en condiciones precarias entre grafitis y estructuras corroídas. En lugares como Baracoa, las calles vacías y los hoteles cerrados alimentan el silencio de una ciudad que se desvanece.

Hasta los parques infantiles han dejado de serlo: estructuras oxidadas, columpios peligrosos y ruinas dan la bienvenida a los pocos niños que aún los visitan. Y en antiguos centros recreativos como El Dorado, la piscina está llena de basura y el concreto amenaza con colapsar.

Lo que antes eran sitios de recreo, estudio o cultura para miles de cubanos, hoy son ruinas que generan vergüenza, nostalgia e impotencia. Y lo que @ledyhr92 muestra en su video no es más que un símbolo entre muchos: un país donde hasta los recuerdos parecen condenados a desaparecer.

Preguntas frecuentes sobre el deterioro de infraestructuras en Cuba